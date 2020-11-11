Харламова запідозрили в романі з "копією" Асмус
Російського коміка Гарика Харламова запідозрили в романі з актрисою Катериною Ковальчук, з якою він знімався в серіалі "Гусар". З чуток, пара зараз відпочиває разом в Сочі.
Як повідомляє видання Woman.ru, любовні відносини між виконавцями головних ролей "Гусара" зав'язалися ще кілька місяців тому. На знімальному майданчику Катерина і Гарік нібито романтично доглядали один за одним – дівчина готувала гумористові обіди, а той ставився до неї з небувалою ніжністю. Причому відбувалося це все ще до офіційного розлучення Харламова та Асмус.
До речі, користувачі відзначили дивовижну схожість між колишньою дружиною Харламова Христиною Асмус і його новою "супутницею". Двох актрис порівнюють не тільки за зовнішніми даними (обидві світловолосі, дуже стрункі, гарна посмішка), але і за тембром голосу.
Про нове кохання Харламова відомо, що вона – уродженка російського міста Сиктивкар, а також випускниця Санкт-Петербурзького інституту гуманітарної освіти. За свою коротку кар'єру вже встигла зіграти роль в знятій в Голлівуді короткометражці "Рядовий".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
22 червня стало відомо, що Гарік Харламов і Христина Асмус розлучаються після 8 років шлюбу. Подружжя зазначило, що це зважене й обопільне рішення. У пари є спільна 6-річна донька Анастасія.
Згодом Харламов висміяв чутки своїх знайомих про те, що причиною його розлучення з Христиною Асмус став складний характер і алкоголізм.
29 жовтня мировий суд розірвав шлюб Харламова та Асмус. Судовий процес тривав чотири місяці, самі артисти на нього так жодного разу і не з'явилися, відправляючи замість себе адвокатів.