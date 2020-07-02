Харламов висміяв чутки про розлучення з Асмус: назвав себе тираном і алкоголіком

Російський комік Гарік Харламов висміяв слова своїх нібито знайомих про те, що причиною його розлучення з Христиною Асмус став складний характер і алкоголізм.

Так, на особистій сторінці в Instagram він опублікував пост, в якому назвав себе "жадібним, злим, тираном, наркоманом і самозакоханим бездушним алкоголіком". Однак заявив, що все ж "справжньою причиною" їхнього розлучення з Христиною став його шопоголізм.

Гарік Харламов і Христина Асмус (Instagram Гаріка Харламова)

"Щоб випередити моїх наступних "знайомих" та "друзів" зізнаюся сам: я дуже важка людина з поганим характером, завжди злий, жадібний, самозакоханий бездушний агресивний алкоголік, хворий на номофобію, акрофобію, арахнофобію, аблутофобію, аутофобію, клаустрофобію, харчову та сексуальну залежність... Старий наркоман, сатаніст із зайвою вагою, заздрісний, марнославний, хтивий, жорстокий тиран, мракобіс, гомофобний расист з усіма відомими шкідливими звичками й жахливими проявами. Тварина! Але, це не причина розлучення. Справжня причина розлучення – шопоголізм", – написав з іронією Харламов.

Гуморист також додав, що не знайомий із тими людьми, які в пресі називають його своїми продюсерами й колегами. І зазначив, що вони "несуть чергову нісенітницю".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 червня стало відомо, що Гарік Харламов і Христина Асмус розлучаються після 8 років шлюбу. Подружжя зазначило, що це зважене й обопільне рішення. У пари є спільна 6-річна донька Анастасія.