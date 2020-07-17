Харламов висміяв чутки про роман зі скандальною блогеркою й опублікував фото з "новою обраницею"

Резидент Comedy Club Гарік Харламов відповів на чутки про роман з пишногрудою знаменитістю. Так, раніше РосЗМІ писали, що комік пішов від Христини Асмус до скандальної телеведучої й блогерки Яни Кошкіної.

На особистій сторінці в Instagram артист опублікував пост, в якому висміяв дане припущення, і прикріпив до нього фотографію з нібито новою пасією. Зазначимо, що на відретушованому знімку Харламов ніби стоїть поруч з жінкою з величезними грудьми, яку він назвав Грудініною.

"Гаразд, розкрили, що вже там... Знайомтеся, моя нова пасія: Гіга Бюстовна Грудініна!" – написав комік.

Харламов висміяв чутки про роман зі скандальною блогеркою (Instagram Гаріка Харламова)

Багато шанувальників в коментарях оцінили почуття гумору Харламова: "Гарік, ти час дарма не втрачав", "Найкращий гуморист і просто крута людина", "Гарік у своєму репертуарі, смішно".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 червня стало відомо, що Гарік Харламов і Христина Асмус розлучаються після 8 років шлюбу. Подружжя зазначило, що це зважене й обопільне рішення. У пари є спільна 6-річна донька Анастасія. Згодом Харламов висміяв чутки своїх знайомих про те, що причиною його розлучення з Христиною Асмус став складний характер і алкоголізм.