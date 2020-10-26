Харламов розповів справжню причину розлучення з Асмус

Софія Ковнір Люди 16:20, 26.10.2020 Оновлено: 16:31, 26.10.2020

Російський комік Гарік Харламов докладно розповів про причини розлучення з актрисою Христиною Асмус.

Офіційно пара ще не розлучилася, але, за словами гумориста, цей період вони переживають лояльно. Про це шоумен повідомив в інтерв'ю на YouTube-каналі шоу "Без душі" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Харламов заявив, що їхня 6-річна донька Анастасія досі не знає про розлучення батьків.

"Настя досі не знає, що тато і мама розлучилися. Ми спробуємо зробити так, щоб це не було ударом для дитини", – сказав гуморист.

Гарік Харламов докладно розповів про причини розлучення з актрисою Христиною Асмус
Cosmopolitan

Крім того, комік зазначив, що конкретного прецеденту, який міг стати причиною розставання – не було. До цього все йшло поступово.

За його словами, у них з Асмус абсолютно різні погляди на життя.

"У якийсь момент ми зрозуміли, що різні люди. З часом почуття слабшають, все якось йде, і ти розумієшви з різних світів", – підкреслив шоумен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський комік Гарік Харламов зробив пародію на шоу "Холостяк", де відкидав всіх дівчат, хоч чимось схожих на екскохану Христину Асмус.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

МЗС України звинуватило Угорщину у втручанні в вибори на Закарпатті: деталі скандалу

Зеленський звернувся до українців після місцевих виборів

На Херсонщині викрали урну з відповідями на запитання Зеленського

Названо партію-лідера на виборах у Донецькій області: дані екзит-полу

У мережі показали російський морг, завалений мішками з померлими від СОVID-19. Відео 18+