Харламов розповів справжню причину розлучення з Асмус

Російський комік Гарік Харламов докладно розповів про причини розлучення з актрисою Христиною Асмус.

Офіційно пара ще не розлучилася, але, за словами гумориста, цей період вони переживають лояльно. Про це шоумен повідомив в інтерв'ю на YouTube-каналі шоу "Без душі" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Харламов заявив, що їхня 6-річна донька Анастасія досі не знає про розлучення батьків.

"Настя досі не знає, що тато і мама розлучилися. Ми спробуємо зробити так, щоб це не було ударом для дитини", – сказав гуморист.

Крім того, комік зазначив, що конкретного прецеденту, який міг стати причиною розставання – не було. До цього все йшло поступово.

За його словами, у них з Асмус абсолютно різні погляди на життя.

"У якийсь момент ми зрозуміли, що різні люди. З часом почуття слабшають, все якось йде, і ти розумієш – ви з різних світів", – підкреслив шоумен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський комік Гарік Харламов зробив пародію на шоу "Холостяк", де відкидав всіх дівчат, хоч чимось схожих на екскохану Христину Асмус.