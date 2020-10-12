Харламов публічно висміяв розрив з Асмус. Відео

Російський комік Гарік Харламов зробив пародію на шоу "Холостяк", де відкидав всіх дівчат, хоч чимось схожих на екскохану Христину Асмус.

Артист з'явився як учасник "Харластяка" у новому випуску Comedy Club на телеканалі ТНТ, де всі претендентки були йому не до смаку. Перша назвалася Христиною, що викликало різку реакцію: "Відразу ні!". Друга була Олесею, але виявилася актрисою, що теж не підійшло гумористові. Третя претендентка на серце героя була далека від творчої професії (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Скоро я стану лікарем, а поки я інтерн", – заявила вона, знову з відсиланням до екскоханої Гарика. На що Харламов заявив, що над ним знущаються і зачинив за нею дверцята машини.

Нарешті, четверта дівчина заявила, що є професійним перекладачем з англійської й зараз "переводить дуже цікавий текст". Після цього шоумен кинув в неї троянду.

"Після довгих пошуків ми знайшли дівчину, яка підійде Харламову ідеально", – сказав ведучий шоу, після чого в кадрі з'явилася жінка з вусами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні 2020 року стало відомо, що Гарік Харламов та Христина Асмус розлучаються після 8 років шлюбу. Подружжя зазначило, що це зважене й обопільне рішення. У пари є спільна 6-річна донька Анастасія. Згодом Харламов висміяв чутки своїх знайомих про те, що причиною його розлучення з Христиною Асмус став складний характер і алкоголізм.

Подружжя домовилося, що їхня шестирічна донька Настя залишиться з матір'ю. А що стосується поділу майна та аліментів – Харламов і Асмус будуть вирішувати це питання через суд.