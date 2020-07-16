Близько місяця тому Христина Асмус і Гарік Харламов оголосили про розставання. Зараз же стало відомо, що ініціатором розлучення став комік.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. Також відомо, що подружжя домовилося, що їхня шестирічна дочка Настя залишиться з матір'ю. А що стосується поділу майна й аліментів – Харламов і Асмус вирішуватимуть це питання через суд.

Харламов пішов від Асмус і став ініціатором розлучення: що могло стати причиною

Про те, що стало причиною для Харламова подати на розлучення з Асмус – комік офіційно не заявляв. Однак нещодавно російські ЗМІ повідомили, що Гарік міг піти від дружини до скандальної телеведучої й блогерки Яни Кошкіної. Зазначається, що причиною чуток про їх роман стала вечірка з нагоди дня народження гімнастки і дружини коміка Павла Волі Ляйсан Утяшевої. Нібито Харламов на святі відверто загравав із Кошкіною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 червня стало відомо, що Гарік Харламов і Христина Асмус розлучаються після 8 років шлюбу. Подружжя зазначило, що це зважене й обопільне рішення. У пари є спільна 6-річна донька Анастасія. Згодом Харламов висміяв чутки своїх знайомих про те, що причиною його розлучення з Христиною Асмус став складний характер і алкоголізм.