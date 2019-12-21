"Харламов їжу відбирає": Асмус нажахала мережу хворобливою худорлявістю

Російська акторка Христина Асмус шокувала шанувальників новим фото, на якому продемонструвала дуже худу фігуру.

Так, на знімку, який зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, Асмус сидить на дивані в світлій сукні з фатину.

Христина Асмус Instagram @asmuskristina

Втім, шанувальники звернули увагу на занадто худі руки Христини й висловили занепокоєння щодо фігури артистки. На думку фанатів, останнім часом Асмус ще більше схудла і їй терміново потрібно набрати кілька кілограмів.

Христина Асмус Instagrm @asmuskristina

Дехто і зовсім розхвилювався, чи не хворіє Христина на анорексію. А хтось жартома припустив, що їжу в акторки забирає чоловік Гарік Харламов.

"Чи не захворіли ви?", "Гарік голодом морить", "Христино, починай уже їсти", "Змарніла геть".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Христина Асмус поділилася з шанувальниками відвертим фото. На знімку зірка зображена без білизни.

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