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21 грудня • оновлено в 09:13
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"Харламов їжу відбирає": Асмус нажахала мережу хворобливою худорлявістю

2.2т
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Російська акторка Христина Асмус шокувала шанувальників новим фото, на якому продемонструвала дуже худу фігуру.

Так, на знімку, який зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, Асмус сидить на дивані в світлій сукні з фатину.

Христина Асмус

Христина Асмус

Instagram @asmuskristina

Новини
"Схуд, змарнів зовсім": фото Харламова після скандалу з Асмус стривожило мережу

Втім, шанувальники звернули увагу на занадто худі руки Христини й висловили занепокоєння щодо фігури артистки. На думку фанатів, останнім часом Асмус ще більше схудла і їй терміново потрібно набрати кілька кілограмів.

Христина Асмус

Христина Асмус

Instagrm @asmuskristina

Дехто і зовсім розхвилювався, чи не хворіє Христина на анорексію. А хтось жартома припустив, що їжу в акторки забирає чоловік Гарік Харламов.

"Чи не захворіли ви?", "Гарік голодом морить", "Христино, починай уже їсти", "Змарніла геть".

"Харламов їжу відбирає": Асмус нажахала мережу хворобливою худорлявістю
"Харламов їжу відбирає": Асмус нажахала мережу хворобливою худорлявістю
"Харламов їжу відбирає": Асмус нажахала мережу хворобливою худорлявістю
"Харламов їжу відбирає": Асмус нажахала мережу хворобливою худорлявістю
"Харламов їжу відбирає": Асмус нажахала мережу хворобливою худорлявістю
"Харламов їжу відбирає": Асмус нажахала мережу хворобливою худорлявістю
"Харламов їжу відбирає": Асмус нажахала мережу хворобливою худорлявістю
"Харламов їжу відбирає": Асмус нажахала мережу хворобливою худорлявістю
"Харламов їжу відбирає": Асмус нажахала мережу хворобливою худорлявістю
"Харламов їжу відбирає": Асмус нажахала мережу хворобливою худорлявістю
"Харламов їжу відбирає": Асмус нажахала мережу хворобливою худорлявістю
"Харламов їжу відбирає": Асмус нажахала мережу хворобливою худорлявістю

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Христина Асмус поділилася з шанувальниками відвертим фото. На знімку зірка зображена без білизни.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
Крістіна Асмус
Місце
Росія
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