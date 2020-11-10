Харламов і Асмус ділять будинок на Рубльовці за 100 мільйонів рублів: як він виглядає

Російській актрисі Христині Асмус і відомому гумористу Гаріку Харламову після розлучення доводиться ділити майно.

Пара розлучилася наприкінці жовтня. У шлюбі вони прожили сім років, пише "Super".

Навесні, у розпал самоізоляції, зіркова сім'я переїхала в чотириповерховий будинок на Рубльовці, де останні кілька років тривав ремонт. Актриса тоді зізналася, що на будинок заробив гроші чоловік.

Як з'ясувалося, чотириповерховий таунхаус у туринському стилі розташований у закритому селищі в 10 хвилинах від концертного залу "Барвиха Luxury Village", куди Харламов часто їздить на зйомки Comedy Club, і в п'яти хвилинах від школи "Президент", де вчиться дочка знаменитостей.

410-метровий будинок належить гумористу, він придбав його у 2014 році, коли донечці ледь виповнився рік. Таунхаус побудований на одній із найбільших ділянок у селищі – майже вісім соток. Схожі будинки в тому ж місці продаються за ціною 90–100 млн рублів.

Зараз будинок на Рубльовці в розпорядженні Христини та її 7-річної дочки. Найближчим часом колишньому подружжю доведеться домовитися про розподіл майна.

Адвокатка Асмус Марина Дубровська раніше заявила, що сподівається мирно закінчити ці переговори протягом декількох місяців.

Також юристка повідомила, що до закінчення процесу вони не готові давати коментарі.

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