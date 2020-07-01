Харламов хотів другу дитину: в розлученні коміка з Асмус знайдені нові деталі

Навколо розлучення відомих російських акторів Гаріка Харламова і Христини Асмус виникли нові деталі – зірки нібито розвелися через небажання актриси завести другу дитину.

За словами джерела з оточення пари, Асмус не хотіла жертвувати своєю кар'єрою заради сім'ї. Про це пише Тeleprogramma.pro.

"Гарік дуже дружиною пишався – особливо театральними ролями. Але в той же час йому хотілося другу дитину, велику родину. А Христина прагнула будувати кар'єру – треба кувати залізо, поки гаряче. Вона боялася перерви через вагітність, не хотіла втратити ролі в театрі", – поділився друг сім'ї і колега Харламова.

Христина Асмус з донькою Кино-Театр.РУ

Артисти попередили близьких і друзів, щоб вони не коментували їх розставання, тому інформацію можна отримати тільки з анонімних джерел. За словами друга сім'ї, зради в союзі Харламова і Асмус не мали місця, просто в якийсь момент атмосфера в будинку загострилася, відносини зайшли в глухий кут, а зберегти їх дружніми заради дочки хотілося і Гарику, і Христині.

Відзначимо, у Христини Асмус і Гаріка Харламова є спільна дитина – дочка Ананстасія. Дівчинці в січня 2020 виповнилося 6 років. У вересні вона піде в перший клас приватної школи, що знаходиться неподалік від елітного заміського селища, де подружжя купило і відремонтувало особняк.

Особняк Харламова і Асмус Uznayvse.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 червня стало відомо про те, що комік Гарік Харламов і актриса Христина Асмус розлучаються через 8 років шлюбу. Подружжя відзначило, що це зважене і обопільне рішення.

Пізніше в мережі припустили, що причиною розлучення пари стала зрада з боку Асмус. При цьому друзі вказали, що суперечки в родині почалися давно, причиною нібито став ремонт в новому будинку артистів.

Також стало відомо, як Асмус і Харламов розділять спільно нажите майно.