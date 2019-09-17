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17 вересня • оновлено в 11:36
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"Харе Крішна, татко": зірка росТБ розповіла про горе

1.5т Читати матеріал російською

Російська телеведуча Анфіса Чехова повідомила про те, що 17 вересня відбувся похорон її батька.

Вона розмістила на своїй сторінці в Instagram знімок із братом Кирилом, зроблений на похоронах.

"Харе Крішна, татко": зірка росТБ розповіла про горе
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"Коли мене не стане, я буду співати голосами моїх дітей і голосами їхніх дітей. Нас просто міняють місцями – такий закон сансари, круговорот людей". Ми з братом. У нас різні матері, один батько, якого ми сьогодні проводжали в останню путь. Харе Крішна, татко, Харе Рама", – написала телеведуча.

Про смерть батька вона повідомляла 13 вересня.

"Сьогодні не стало мого тата... У нас були складні стосунки, але я любила його... Спасибі тобі, тату, за життя, за мій характер, за все, навіть найскладніші уроки! Ти завжди будеш жити в моєму серці і текти по моїх венах! Мені дуже шкода, що у нас не вийшло з тобою бути близькими людьми. Прости мене і спочивай із миром!" – писала Чехова.

Як раніше писав OBOZREVATEL, стало відомо про смерть заслуженого і народного артиста РРФСР Юрія Количева у віці 90 років. За попередньою інформацією, він помер від природних причин.

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Особа
Анфіса Чехова
Місце
Росія
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