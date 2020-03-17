Повна абсурдність дій: Харчишин розказав, як його госпіталізували з підозрою на коронавірус

Фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин госпіталізований в лікарню з симптомами коронавірусу після поїздки в Італію.

Артист здав тест на COVID-19 і розповів, з якими проблемами зіткнувся в медичних установах. Про це Валерій написав на особистій сторінці в Facebook.

"Я один з тих, хто опинився в групі ризику, повернувшись з Італії в період спалаху епідемії і згодом відчув всі симптоми вірусу, описаного в анамнезі COVID-19. Порадившись зі страховою, було рекомендувало звернутися в" швидку", – розповів Харчишин, зазначивши, що серед симптомів у нього був сухий кашель, температура, задишка і високий тиск.

Валерій Харчишин Журнал "Хочу"

Крім того співак контактував з потенційно зараженими в італійській лікарні, відвідував аеропорти в Мілані, Римі, Турині, Празі і подорожував за кермом з Ломбардії в Лігурію з зупинками в людних місцях.

Артист поділився, що на момент госпіталізації його відмовилися везти в Київську центральну лікарню, а доставили в лікарню міста Біла Церква.

"Після кількох марних пропозицій змінити маршрут до Центральної Київської лікарні, ви зважитеся відпустити "швидку", щоб дістатися власним авто/ таксі/з другом, щоб не займати оперативну машину багатогодинною подорожжю в сусіднє місто, але вам точно відмовлять, – на своєму авто їхати не можна. Може і логічна інструкція, але не за 100 км! " – обурився Валерій.

В результаті, в Білоцерківській лікарні №3, куди відвезли Харчишина, тестів на коронавірус не виявилося, їх доставляли з іншої медустанови з міста Ірпінь, звідки, власне, і їхала швидка.

"Ніяких тестів, в ніч з п'ятниці на суботу в призначеному Київською ОДА центрі боротьби з COVID-19 немає. Вони були в Ірпені (звідки швидка). На питання – для чого тоді мене привезли за 100 км від Києва – розводять руками, кажучи щось про інструкції", – зазначив Харчишин.

pravda.com.ua

В результаті з'ясувалося, що лікарня встигла за власні кошти придбати експрес-тести, однак ті не показують достовірний результат. А показує його ПЛР-тест, матеріал з якого повинні привезти назад до Києва в єдину призначену для цього лабораторію.

"Тест таки зробили в неділю (потрапив в п'ятницю) в спецлабораторії Києва, показав негативний результат, але, з рентгеном у мене виявили односторонню пневмонію, яка дозволила мені залишити бокс N1 з прекрасним видом на білу церкву в Білій Церкві", – повідомив Валерій, гнівно додавши, що в ситуації пандемії українська медицина працює але робить це "через с**ку".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко заразилася новим китайським коронавірусом COVID-19.

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