HammAli & Navai потрапили в гучний скандал: концертна директорка готується подати позов до суду на артистів

Музична продюсерка Уляна Поченкова (Уляна Банана) збирається подати до суду на колишніх підопічних – реп-дует HammAli & Navai – за обман з концертами.

Так, про своє рішення дівчина заявила після скандального інтерв'ю HammAli (Олександра Алієва) для YouTube-шоу "Алена, блин!", в якому він розповів, що артисти припинили роботу з продюсеркою і концертною директоркою через те, що вона нібито погано виконувала свої обов'язки. У свою чергу Банана зазначила, що на початку співпраці з гуртом викладалася на максимум, оббивала пороги, щоб про них всі дізналися. А музиканти, замість подяки, в якийсь момент вирішили урізати її заробіток. Про це повідомляє видання Super.

"Я їх поставила на рівень"топ-5 популярних", це можна судити по їхньому гонорару, попиті й кількості концертів. У перші два роки я не спала ночами, потрібно було бути включеною 24 на 7. Але, як тільки ми отримали фідбек, безумовно, я могла дозволити собі витрачати на проєкт менше часу, та й цього не було потрібно. Я сподівалася, що буде хоч якась подяка. Після пандемії планувався перший концерт, і за день до цього мені кажуть: "Ми подумали, що з наступного концерту ти будеш отримувати менше, просто як концертний директор". Я відповіла, що мене це не влаштовує, давайте прощатися, але ви відпрацьовуєте всі мої концерти на початку проданих умовах. На що вони сказали: "Так, ми відпрацюємо", – розповіла Банана.

Вона також додала, що припинила співпрацю з HammAli & Navai. Однак артистів залишилися борги за проданими нею концертами – хлопці відмовляються їх відпрацьовувати. Уляна має намір подати на реп-дует до суду, її інтереси буде представляти адвокат Сергій Жорін.

"Вони мене обдурили. З 30 концертів зараз відпрацьовано лише 3. Слова Саші про те, що вони все відпрацюють, – обман. Зараз я з адвокатами вирішую цей момент, буду звертатися до суду. Організатори вкрай незадоволені, вони не хочуть скасувань, тому що багато грошей було вкладено в рекламу та оренду майданчика... Все оформлено на моє ІП, на мені велика юридична відповідальність. Це зараз дуже гостре питання", – підсумувала Банана.

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