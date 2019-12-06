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6 грудня • оновлено в 22:59
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"Хайпожерка!" Зірка "Дом-2" потрапила в скандал

2.5т
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У Росії розгорівся скандал між блогеркою Оленою Погребняк і зіркою "Дом-2" Оленою Водонаєвою.

Це сталося після того, як дружина футболіста Павла Погребняка відвідала салон краси другої учасниці скандалу (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Погребняк сходила до салону

Погребняк сходила до салону

Кадр з відео

Дівчина поскаржилася, що її виставили із закладу, коли вона прийшла на укладку волосся та макіяж. Весь процес вона знімала на камеру. За словами Погребняк, їй ніхто не забороняв знімати, поки не почали фарбувати обличчя.

Олена Погребняк

Олена Погребняк

Кадр з відео

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Але в момент нанесення макіяжу візажистка відійшла і покликала адміністратора. Дівчині пояснили, що не варто детально знімати весь процес роботи майстра. Завершилося все тим, що Погребняк виставили на вулицю, звідки вона розповіла, що ледь не розплакалася прямо на сходинках.

Ксенія Бородіна

Ксенія Бородіна

instagram / borodylia

Ведуча "Дом-2" у відповідь на емоційне відео сказала, що люди намагаються піаритися на її імені.

"Є блогери, які вдають із себе ревізорів та приходять до тебе в салон за шматком піару. Якщо зйомку заборонено, значить, ми акуратно повідомляємо про це клієнту. Робимо знижку і просимо не знімати. А вони виставляють все так, що їх вигнали з ганьбою. Це нахабна брехня! Не блогерка, а хайпожерка", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше інша зірка "Дом-2" Вікторія Боня торкнулася теми буллінгу та заступилася за тих, над ким знущаються в суспільстві. Вона зізналася в цькуванні.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Ксенія Бородіна
Місце
Росія
Теги
скандали шоу-бизнес
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Нахрен такое писать? Возня свиней на паРРаше!
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