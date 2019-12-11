"Хайп на війні ловить!" Сльози Тодоренко через цькування в Україні розлютили мережу

Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, нарвалася на критику через сльози щодо цькування в Україні.

Артистку звинуватили в хайпі на темі війни з Росією під час інтерв'ю в програмі "Обережно, Собчак" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, багато хто так і не повірив, що Тодоренко щиро поводилася із Собчак. Також багатьох обурив той факт, що інтерв'ю у неї брали за столом.

Тодоренко розплакалася через Україну Кадр з відео

"Сльози по Україні? На темі війни хайп ловить, чи що", "Ой не вірю їй зовсім я, дуже награна й зовсім не смішна", "Мені Регіна здається нещирою. Награний сміх, ці сльози. Якось все занадто" , "А чому вона розплакалася? На якому запитанні", "Як можна так жадібно їсти, плакати й обговорювати таку важливу тему", "Набухалася, поплакала, все як у всіх" , – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Тодоренко розповіла про конфлікт із телеведучим Андрієм Беднякова, з яким вона знімалася в проекті "Орел і Решка".

В ефірі у Собчак вона розридалася, розповівши, що її чоловік наречений Влад Топалов, який раніше виступав на площі окупованого Луганську, не може потрапити до її батьків.

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