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11 грудня • оновлено в 23:04
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"Хайп на війні ловить!" Сльози Тодоренко через цькування в Україні розлютили мережу

4.3т
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Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, нарвалася на критику через сльози щодо цькування в Україні.

Артистку звинуватили в хайпі на темі війни з Росією під час інтерв'ю в програмі "Обережно, Собчак" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, багато хто так і не повірив, що Тодоренко щиро поводилася із Собчак. Також багатьох обурив той факт, що інтерв'ю у неї брали за столом.

Тодоренко розплакалася через Україну

Тодоренко розплакалася через Україну

Кадр з відео

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"Сльози по Україні? На темі війни хайп ловить, чи що", "Ой не вірю їй зовсім я, дуже награна й зовсім не смішна", "Мені Регіна здається нещирою. Награний сміх, ці сльози. Якось все занадто" , "А чому вона розплакалася? На якому запитанні", "Як можна так жадібно їсти, плакати й обговорювати таку важливу тему", "Набухалася, поплакала, все як у всіх" , – написали в коментарях.

"Хайп на війні ловить!" Сльози Тодоренко через цькування в Україні розлютили мережу
"Хайп на війні ловить!" Сльози Тодоренко через цькування в Україні розлютили мережу
"Хайп на війні ловить!" Сльози Тодоренко через цькування в Україні розлютили мережу
"Хайп на війні ловить!" Сльози Тодоренко через цькування в Україні розлютили мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Тодоренко розповіла про конфлікт із телеведучим Андрієм Беднякова, з яким вона знімалася в проекті "Орел і Решка".

В ефірі у Собчак вона розридалася, розповівши, що її чоловік наречений Влад Топалов, який раніше виступав на площі окупованого Луганську, не може потрапити до її батьків.

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Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дмитро Гриневич
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Регіна Тодоренко Ксенія Собчак
Місце
Росія
Теги
скандали шоу-бизнес видео соцмережі
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Рудь Ірина
Рудь Ірина
А в Луганск не забыл съездить? Таким слезам веры нет!
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Когда мы освободим украинскую область, тогда и поедет
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Tesoro Malu
Tesoro Malu
Так это кокс слезами выходит))))))) Кончита- рЫгина
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