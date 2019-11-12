46-річна Хайді Клум вразила напівоголеним фото з юності

46-річна німецька супермодель і телеведуча Хайді Клум поділилася з шанувальниками архівним спокусливим знімком.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорній міні-сукні, продемонструвавши "п'яту точку".

"Тут мені 20 з чимось", — написала Клум.

Хайді Клум Фото: Danny Moloshok/REUTERS

Хайді Клум вразила оголеним фото з юності Фото: instagram/heidiklum

Шанувальники прийшли в захват від нової публікації моделі. Вони звернули увагу, що Хайді не змінюється з віком, і похвалили її за гарну форму.

"Ідеальна", "Які у вас секрети з догляду за шкірою? Ви не постаріли ні на день", "Твоє тіло гаряче в будь-якому віці", "Дуже сексуальна", "Досі виглядаєш так само", "Все ще у своїх 20-ти роках. Нестаріюча", — написали люди.

Пропонуємо подивитися і на інші спокусливі фото Хайді Клум, якими вона дивувала шанувальників у мережі останнім часом.

Хайді Клум засвітила голі груди Фото: instagram/heidiklum

Хайді Клум повністю гола Фото: instagram/heidiklum

Хайді Клум продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/heidiklum

Хайді Клум в пікантній фотосесії Фото: instagram/heidiklum

Хайді Клум сексуально позує на камеру Фото: instagram/heidiklum

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 46-річна супермодель Хайді Клум блиснула голими грудьми на пляжі.

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