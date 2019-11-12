46-річна Хайді Клум вразила напівоголеним фото з юності

46-річна німецька супермодель і телеведуча Хайді Клум поділилася з шанувальниками архівним спокусливим знімком.
Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорній міні-сукні, продемонструвавши "п'яту точку".
"Тут мені 20 з чимось", — написала Клум.
Хайді Клум
Фото: Danny Moloshok/REUTERS
Хайді Клум вразила оголеним фото з юності
Фото: instagram/heidiklum
Шанувальники прийшли в захват від нової публікації моделі. Вони звернули увагу, що Хайді не змінюється з віком, і похвалили її за гарну форму.
"Ідеальна", "Які у вас секрети з догляду за шкірою? Ви не постаріли ні на день", "Твоє тіло гаряче в будь-якому віці", "Дуже сексуальна", "Досі виглядаєш так само", "Все ще у своїх 20-ти роках. Нестаріюча", — написали люди.
Пропонуємо подивитися і на інші спокусливі фото Хайді Клум, якими вона дивувала шанувальників у мережі останнім часом.
Хайді Клум засвітила голі груди
Фото: instagram/heidiklum
Хайді Клум повністю гола
Фото: instagram/heidiklum
Хайді Клум продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/heidiklum
Хайді Клум в пікантній фотосесії
Фото: instagram/heidiklum
Хайді Клум сексуально позує на камеру
Фото: instagram/heidiklum
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 46-річна супермодель Хайді Клум блиснула голими грудьми на пляжі.
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