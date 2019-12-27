"Хай хоч на собаках одружуються": одіозний Охлобистін "зчепився" з Водонаєвою через рабів та аборти

Скандально відомий російський актор Іван Охлобистін відповів на слова телеведучої і моделі Олени Водонаєвої, яка закликала росіянок не народжувати рабів.

Він прокоментував заяву зірки, що вона зневажає родини, які живуть у злиднях і ростять кілька дітей і виступає за заборону абортів, передає "РІА Новини".

"Я не можу уявити, як справляються сім'ї, в яких по дві, три, чотири дитини, а живуть вони на дві середньостатистичні зарплати? У Росії народжують або багатії, або неосвічене бидло, в більшості своїй. Перші піклуються про те, щоб було кому витратити їх статки у найближчі століття. А другим не вистачає розуму і відповідальності усвідомити, що виховати дитину в Росії – це не просто йти накатаною і купувати крім звичних сирків у "П'ятірочці", баночку дитячого харчування і підгузники. На жаль, багато дітей у Росії з'являються не від спраги батьківства і материнства, а від банального бажання пот*ахатися", – писала Водонаєва.

Іван Охлобистін відповів Водонаєвій instagram / psykero

Охлобистін запропонував телеканалам ввести цензуру на посаду ведучих, щоб захистити аудиторію від "дам зі зниженою соціальною відповідальністю". Його також обурило те, що Водонаєва застосувала щодо Росії оборот "ця держава".

"Ти ба – "цій" державі! Нехай котяться до "тієї" держави та хоч на собаках одружуються", – написав актор у соціальній мережі, яку заборонено в Україні

Іван Охлобистін відповів Водонаєвій

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса Евеліна Бльоданс опублікувала серію спокусливих знімків у купальнику, відповівши Водонаєвій, що проти абортів і не приймає слів про ніщебродів і рабів.

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