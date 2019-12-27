"Хай хоч на собаках одружуються": одіозний Охлобистін "зчепився" з Водонаєвою через рабів та аборти

Скандально відомий російський актор Іван Охлобистін відповів на слова телеведучої і моделі Олени Водонаєвої, яка закликала росіянок не народжувати рабів.
Він прокоментував заяву зірки, що вона зневажає родини, які живуть у злиднях і ростять кілька дітей і виступає за заборону абортів, передає "РІА Новини".
"Я не можу уявити, як справляються сім'ї, в яких по дві, три, чотири дитини, а живуть вони на дві середньостатистичні зарплати? У Росії народжують або багатії, або неосвічене бидло, в більшості своїй. Перші піклуються про те, щоб було кому витратити їх статки у найближчі століття. А другим не вистачає розуму і відповідальності усвідомити, що виховати дитину в Росії – це не просто йти накатаною і купувати крім звичних сирків у "П'ятірочці", баночку дитячого харчування і підгузники. На жаль, багато дітей у Росії з'являються не від спраги батьківства і материнства, а від банального бажання пот*ахатися", – писала Водонаєва.
Іван Охлобистін відповів Водонаєвій
instagram / psykero
Охлобистін запропонував телеканалам ввести цензуру на посаду ведучих, щоб захистити аудиторію від "дам зі зниженою соціальною відповідальністю". Його також обурило те, що Водонаєва застосувала щодо Росії оборот "ця держава".
"Ти ба – "цій" державі! Нехай котяться до "тієї" держави та хоч на собаках одружуються", – написав актор у соціальній мережі, яку заборонено в Україні
Іван Охлобистін відповів Водонаєвій
Меня тут знатно бомбануло. Прочитала, что в Самарской области минздрав рекомендовал частным клиникам отказаться от проведения абортов. Так наши власти борются с вымиранием населения России, и виноваты в этом все, кроме заботливых политиков. "Государство вас не просило рожать", — говорила Ольга Гладских, которая единственная оказалась честна и права. К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать. Я не могу представить, как справляются семьи, в которых по два, три, четыре ребенка, а живут они на две среднестатистические зарплаты? А еще мне нравятся отговорки наших политиков: то демографическая яма у них была, то гей-пропаганда все испортила, а теперь появился еще одна причина вымирания россиян — закон о домашнем насилии. Но давайте не будем врать сами себе, истинная причина только в том, что мы живем в нищей стране с богатейшими ресурсами. Я больше не верю, что "завтра" будет лучше, хотя желаю для своей страны лучшего и очень люблю землю на которой я родилась. В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем. Первые заботятся о том, чтобы было кому потратить их состояния в ближайшие века. А вторым не хватает ума и ответственности осознать, что воспитать ребенка в России — это не просто идти по накатанной и покупать кроме привычных сырков в "Пятерочке", баночку детского питания и подгузники. К сожалению, многие дети в России появляются не от жажды отцовства и материнства, а от банального желания потрахаться. Я презираю семьи, которые живут в нищите и рожают по три-четыре ребенка. Зачем? На что их растить? На сэкономленные деньги от льгот для многодетных семей? Или дожидаться пока какой - нибудь мэр не увидит сюжет о вашей тяжелой жизни в региональном ток-шоу, и не подарит вам квартиру в новостройке? Девочки, которые меня читают, судя по статистике моего профиля, вы и есть главный "материнский фонд" нашей страны. Так вот, не слушайте рекомендации ( карусель ➡️ )
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса Евеліна Бльоданс опублікувала серію спокусливих знімків у купальнику, відповівши Водонаєвій, що проти абортів і не приймає слів про ніщебродів і рабів.
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