"Хр*н знає, що у мене з головою": Полякова натякнула на вибори мера Києва

Українська співачка Оля Полякова допустила свою участь у можливих виборах мера Києва.

Про це вона заявила журналісту "Вести". "Ні поки. А взагалі... Хрін його знає, що у мене з головою. Можливо і буду", – сказала Полякова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про свої політичні амбіції Полякова заявила ще у травні. Тоді її рішення викликало бурхливу реакцію в мережі.

На останніх виборах до Верховної Ради спостерігався цілий парад зірок. У виборах брав участь лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, шоумен Сергій Притула, співак Михайло Поплавський. В агітації брав участь попспівак Олег Винник, про свої амбіції заявляв Віктор Павлік та багато інших.

З повним списком зірок, які проривалися у велику політику, ви можете ознайомитися тут.

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