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8 вересня • оновлено в 11:30
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"Хр*н знає, що у мене з головою": Полякова натякнула на вибори мера Києва

9.9т Читати матеріал російською

Українська співачка Оля Полякова допустила свою участь у можливих виборах мера Києва.

Про це вона заявила журналісту "Вести". "Ні поки. А взагалі... Хрін його знає, що у мене з головою. Можливо і буду", – сказала Полякова.

Новини
Оля Полякова у політиці: у співачки розповіли, що задумали

Як повідомляв OBOZREVATEL, про свої політичні амбіції Полякова заявила ще у травні. Тоді її рішення викликало бурхливу реакцію в мережі.

На останніх виборах до Верховної Ради спостерігався цілий парад зірок. У виборах брав участь лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, шоумен Сергій Притула, співак Михайло Поплавський. В агітації брав участь попспівак Олег Винник, про свої амбіції заявляв Віктор Павлік та багато інших.

З повним списком зірок, які проривалися у велику політику, ви можете ознайомитися тут.

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Особа
Оля Полякова
Місце
Україна
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Кашаев Игорь
Кашаев Игорь
Кличка на нары...
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Dell Alex
Dell Alex
Ну что значит х...н знает? )) Все знают - там пусто, вакуум ))
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Борисс Робот
Борисс Робот
Dell Alex, а может там шуньята...??? ПС Шуньята (санскр. शनयत, śūnyatā IAST; пали: sunnata; кит. 空; яп. 空; монг. хоосон чанар; букв. «пустотность» — от санкскр. «шунья» — «пустота», слово «пустота» — «шунья» на санскрите и других инд. языках также обозначает математич. понятие «ноль») — центральное понятие буддийской школы мадхъямака и всего махаянского буддизма[1][2], обозначающее «отсутствие постоянного „я“ у личности и у явлений»[2] или отсутствие собственной природы вещей и феноменов (дхарм) ввиду их относительности, обусловленности и взаимозависимости.
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