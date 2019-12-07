"Х-Фактор-10": чого чекати від другого прямого ефіру

У суботу, 7 грудня, в ефірі телеканалу СТБ відбудеться другий прямий ефір вокального шоу "Х-Фактор".

Пристрасті розпалюються, і з кожним випуском в проекті залишається все менше учасників, які намагаються здобути перемогу й завоювати симпатію членів журі та телеглядачів. OBOZREVATEL стежитиме за розвитком подій, а відео виступів з'являться пізніше у нашому матеріалі.

До другого прямого ефіру дійшли лише вісім учасників: Еліна Іващенко, Маша Ступнік, ROMAX, FURMAN TRASH POLKA BAND, Георгій Колдун, Анна Іваниця, Антон Вельбой і Артем Забєлін. Конкуренція зростає від ефіру до ефіру не тільки серед учасників, а й серед членів журі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головною інтригою перед початком першого ефіру було – чи повернеться Андрій Данилко, якому дісталася категорія "Гурти", на проект. Він говорив, що більше не може бути суддею на "Х-Факторі", розвернувся і вийшов зі студії.

Проте, під час першого ефіру шоумен все ж повернувся, заявивши, що особисто вибрав учасників. Всі подробиці можна подивитися за посиланням.

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