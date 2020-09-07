Гвоздьова прокоментувала виліт з "Танців з зірками" і звернулася до хейтерів

Вагітна Ілона Гвоздьова, яка покинула "Танці з зірками" в другому випуску разом з гумористом Дмитром Танковичем, прокоментувала виліт з шоу.

На своїй сторінці в Instagram танцівниця подякувала за підтримку всім, хто вірив в їхню пару. Також вона вибачилася перед Дмитром за те, що не змогла потрапити разом з ним до наступного ефіру (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Дякую, Дмитре. Завдяки тобі наші репетиції і танці були завжди наповнені сміхом, позитивом, щастям. Вибач, що так вийшло, що я не змогла вивести тебе до наступного ефіру. Це було яскраво, коротко, але так чарівно", – поділилася емоціями Гвоздьова.

Виступ Гвоздьової і Танковича. Скриншот

Також хореографиня звернулася до хейтерів, які активно її засуджували за участь в проєкті на останніх місяцях вагітності. Ще до початку прямих ефірів вона зіштовхнулася з жорсткою критикою.

"Тепер я точно знаю, чому ми не можемо жити, як в Європі. Тому що наш, на жаль, "совдепівський" менталітет, вузький світогляд, песимізм і заздрість ще довго буде викорінюватися і змінюватися з поколіннями. Пам'ятайте, життя – бумеранг", – відповіла хейтерам Гвоздьова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ілона та Дмитро отримали 29 балів від журі, проте в кінці ефіру були змушені покинути шоу. Глядачі віддали перевагу Сергію Мельнику та Аделіні Делі, які також опинилися в зоні ризику. У мережі назвали вибір партнерки для телеведучого "підставою", а хтось залишився незадоволеним після їхнього виступу. Проте знайшлися й ті, хто підтримав пару.