Гвінет Пелтроу випустила свічки з ароматом свого оргазму

Актриса і бізнесвумен Гвінет Пелтроу представила свою новинку – ароматичну свічку з запахом оргазму.

Новий продукт магазину Goop 47-річна зірка ненароком прорекламувала на "Вечірньому шоу" з Джиммі Феллоном, пише Daily Mail.

Після того, як 45-річний ведучий зазначив, що був шанувальником пропозицій Goop, Гвінет припустила, що її нова продукція може сподобатися його дружині – 53-річній Ненсі. Тоді актриса і дістала свічку, на етикетці якої був напис: "Це пахне, як мій оргазм" (This Smells Like My Orgasm), і вказала на те, що в коробці лежить феєрверк.

dailymail.co.uk

Нагадаємо, на початку цього року актриса викликала справжній ажіотаж, випустивши свічку з ароматом вагіни.

Як писав OBOZREVATEL раніше, голлівудська зірка оголилася для модного глянцю.