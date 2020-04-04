Учасниця реаліті Нового каналу "Від пацанки до панянки" Сабіна Шейко розкрила страшну правду про своє життя. Так, вона заявила, що чотири рази піддалася сексуальному насильству і була змушена зробити аборти.

Вона додала, що нікому не говорила про те, що трапилося, пише видання "Факти".

Сабіна Шейко

"Мене гвалтували чотири рази. І стільки ж довелося зробити абортів. Вперше це сталося, коли мені було 16 років, і я, чесно кажучи, не знаю, хто це зробив. Я переїхала тоді в Дніпропетровськ, щоб почати самостійне життя, влаштуватися на роботу . Там познайомилася з дівчиною і пішла до неї додому на каву. Кава - це останнє, що пам'ятаю. Прокинулася я біля трамвайних шляхів. А через деякий час зрозуміла, що вагітна", - сказала дівчина.

Сабіна Шейко

Вона зазначила, що думала про суїцид.

"Нікому не сказала. Мамі відкрилася вже після того, як зробила аборт. Зізнаюся, не хотіла після того випадку жити, вперше замислилася про самогубство. Але мене врятували думки, що я ще занадто молода, що в цьому житті нічого не бачила і не досягла", - додала Шейко.

Як раніше писав OBOZREVATEL, учасниця реаліті Нового каналу "Від пацанки до панянки" Вікторія Кошутіна розповіла, як мало не довела до самогубства молодшу сестру.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!