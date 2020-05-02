"Помий рота": Гузєєву розлютило зауваження шанувальниці в мережі

Російська телеведуча, зірка шоу "Давай одружимося" Лариса Гузєєва різко відповіла своїй підписниці в соцмережі на зауваження про брудні вікна.

Так, словесна перепалка сталася під останньою публікацією знаменитості на її сторінці в Instagram.

Лариса Гузєєва ont.by

Зокрема, Гузєєва опублікувала фотографію, на якій показала квітку на підвіконні.

"Потреба в красі. Я за нею полюю – за красою! У масштабах країни – нічого собі, а в режимі ізоляції – шедевр. Всім легкості буття та радості", – підписала знімок Лариса.

Однак у коментарях деякі шанувальники звернули увагу на брудне вікно на фото. Так, одна з підписниць написала: "Вікно помий". Примітно, що Гузєєва не стала ігнорувати зауваження в мережі, і різко відповіла:

"Помий рота".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Лариса Гузєєва розбурхала мережу архівних знімком. Так, телеведуча показала, як виглядала майже 30 років тому.

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