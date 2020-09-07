Російська телеведуча й актриса, зірка шоу "Давай одружимося" Лариса Гузєєва зізналася, що не раз була в романтичних стосунках з одруженими чоловіками.

Більше того, за словами 61-річної знаменитості, вона робила все, щоб відбити їх у суперниць. Про це йшла мова в ефірі програми "На дачу!", героями якого стало подружжя з Підмосков'я. Вони розповіли Гузєєвій, що стали зустрічатися, коли обидва були одружені з іншими (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Всі завжди когось забирають з сім`ї! Думаєте, я ніколи нікого не забирала? А потім говорила: "Він що, коза, щоб я його забрала?" Хоча, звичайно, це я! І все для цього робила", – зізналася телеведуча.

Гузєєва зізналася в романах з одруженими чоловіками. скріншот з відео

Вона також додала, що в житті будь-якої пари неминуче настає криза, коли подружжя починає задивлятися на інших. За словами Гузєєвої, для чоловіків будь-яка нова кохана завжди буде цікавішою за дружину.

"Будь-яка нова кохана для чоловіка цікавіша за стару дружину. Ось зараз я сиджу, готую, прибираю, мені вічно ніколи, та й схожа не зрозумій на кого. І тут на роботі якась Люська з'являється! Красива, очі нафарбовані, ввічлива. Каже: "Може вам чай або каву?". Звичайно, він подумає: "Яка приємна жінка, а моя вічно зла", – підсумувала телеведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ведуча шоу "Давай одружимося" Лариса Гузєєва розповіла, що, колись у неї були проблеми з алкоголем, і одного разу вона вийшла на сцену п'яна.

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