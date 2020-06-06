Гузєєва показала, як виглядала в 18 років: мережа в захваті

Російська телеведуча і актриса, зірка шоу "Давай одружимося" Лариса Гузєєва показала, як виглядала в юності.

Так, 61-річна артистка на особистій сторінці в Instagram показала знімок, на якому їй всього 18 років. Шанувальники прийшли в захват від юної Гузєєвої.

Лариса Гузєєва Кіно Mail.ru

"18 років. Сама собі зістригла чубчик. Завжди йшла по краю бритви. Спасибі, Господи, що не залишаєш", – написала Гузєєва.

Шанувальники артистки відреагували на її знімок масою компліментів, які вони залишили в коментарях під постом.

Лариса Гузєєва в 18 років Instagram @_larisa_guzeeva_

Багато з них порівняли юну Гузєєву з єгипетською царицею Клеопатрою, інші відзначили, що не впізнали популярну ведучу і подумали, що на фото зображена її дочка.

Більшість же звернуло увагу на природну і "картинну" зовнішність Гузєєвої, яку вона мала в юному віці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ведуча шоу "Давай одружимося" Лариса Гузєєва розповіла, що, колись у неї були проблеми з алкоголем, і одного разу вона вийшла на сцену п'яна.