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6 червня • оновлено в 15:35
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Гузєєва показала, як виглядала в 18 років: мережа в захваті

3.7т
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Російська телеведуча і актриса, зірка шоу "Давай одружимося" Лариса Гузєєва показала, як виглядала в юності.

Так, 61-річна артистка на особистій сторінці в Instagram показала знімок, на якому їй всього 18 років. Шанувальники прийшли в захват від юної Гузєєвої.

Лариса Гузєєва

Лариса Гузєєва

Кіно Mail.ru

"18 років. Сама собі зістригла чубчик. Завжди йшла по краю бритви. Спасибі, Господи, що не залишаєш", – написала Гузєєва.

Шанувальники артистки відреагували на її знімок масою компліментів, які вони залишили в коментарях під постом.

Лариса Гузєєва в 18 років

Лариса Гузєєва в 18 років

Instagram @_larisa_guzeeva_

Багато з них порівняли юну Гузєєву з єгипетською царицею Клеопатрою, інші відзначили, що не впізнали популярну ведучу і подумали, що на фото зображена її дочка.

Більшість же звернуло увагу на природну і "картинну" зовнішність Гузєєвої, яку вона мала в юному віці.

Гузєєва показала, як виглядала в 18 років: мережа в захваті

Гузєєва показала, як виглядала в 18 років: мережа в захваті

Гузєєва показала, як виглядала в 18 років: мережа в захваті

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ведуча шоу "Давай одружимося" Лариса Гузєєва розповіла, що, колись у неї були проблеми з алкоголем, і одного разу вона вийшла на сцену п'яна.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

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Автор
Єва Романова
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес шоу Новини Росії
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