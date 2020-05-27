Гурту "Машина времени" - 51: як змінилися музиканти

27 травня виповнюється 51 рік російському гурту "Машина часу". Колектив був заснований Андрієм Макаревичем і Сергієм Кавагое в 1969 році. Їх познайомив Юрій Борзов, який і придумав назву "Time Machines".

Жанр творчості групи включає елементи класичного року, рок-н-ролу, блюзу і бардівської пісні. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як змінювалися музиканти колективу.

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Автор абсолютної більшості текстів пісень і беззмінний лідер гурту - Андрій Макаревич, автори музики - Андрій Макаревич, Олександр Кутіков, Євген Маргуліс, Петро Підгородецький, Андрій Державін. Як правило, в "Машині часу" автори самі співають свої пісні, тому в гурті зазвичай від двох до чотирьох вокалістів одночасно.

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Макаревич організував свій перший колектив "The Kids", в п'ятнадцять років. До складу, крім нього, входили Миша Яшин, Лариса Кашперк і Ніна Баранова. Спочатку вони співали англійською мовою, виступаючи з хітами популярних західних виконавців на вечорах самодіяльності та шкільних дискотеках.

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У 1968 році Макаревич вперше почув "Бітлз" і надихнувся на створення рок-гурту "Time Machines".

У 1973 році студія грамзапису "Мелодія" випустила запис вокального тріо "Зодіак" в їх супроводі - поява назви "Машина часу" на конверті платівки узаконила існування колективу, а участь в зйомках фільму Георгія Данилов "Афоня" принесло перший офіційний гонорар.

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У 1979 році група погоджується на пропозицію "Росконцерта" увійти до складу трупи театру. У наступному році пісні "Машини часу" були вперше офіційно видані на диску до фестивалю "Весняні ритми. Тбілісі-80".

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За свою піввікову історію колектив, очолюваний Андрієм Макаревичем, встиг безліч разів змінити склад.

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Зараз гурт продовжує гастролювати і виступати.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча і світська левиця Ксенія Собчак показала будинок, в якому проживає Андрій Макаревич.