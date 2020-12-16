Гурт YUKO припиняє свою діяльність: він презентував прощальну пісню

Український гурт YUKO оголосив про завершення своєї діяльності. За словами учасників Юріної та Корольова, 2020 рік став переломним і їхні шляхи розходяться. Як з'ясувалося, їм було складно одне з одним.

Юлія Юріна та Стас Корольов познайомилися на шоу "Голос країни" у 2016 році, і після цього вирішили створити дует. Про це гурт повідомив на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, за весь цей час гурт встиг побувати в Польщі, Угорщині, Македонії, Казахстані, об'їздити всю Україну й виступити на найбільших фестивалях країни.

2018 року почали виступати в Європі. 28 листопада гурт презентував другий студійний альбом "DURA?", який вони присвятили жертвам домашнього насильства.

10 січня 2019 стало відомо, що гурт візьме участь у національному відборі на 64-й пісенний конкурс "Євробачення". Згідно з результатами глядацького голосування та журі, YUKO вийшов у фінал національного відбору, де посів четверте місце.

У кінці березня 2019 гурт YUKO і співак Khayat презентували спільний сингл VESNIANKA і кліп на нього.

YUKO має нагороди "Гурт року" та "Альбом року"

Також на прощання гурт порадував шанувальників новою піснею під назвою "Можна, да можна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше солістка гурту YUKO Юлія Юріна відмовилася від російського паспорта заради України.