Гурт VAL не представлятиме Білорусь на Євробаченні через Лукашенка

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
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Гурт VAL не представлятиме Білорусь на Євробаченні

Белтелерадіокомпанія заявила, що гурт VAL, який мав представити Білорусь на Євробаченні в 2021 році, не поїде на міжнародний пісенний конкурс.

Про своє рішення керівництво медіахолдингу повідомило після того, як переглянуло інтерв'ю учасників музичного колективу проєкту "Цікаві люди", в якому вони розкритикували жіночий мітинг 17 вересня на підтримку нелегітимного президента Олександра Лукашенка.

"Прочитавши інтерв'ю, ми хочемо сказати лише одне. Гурт VAL уже й справді не поїде на Євробачення-2021, і станеться це не через те, що на БТ щось "зламалося" чи лютує цензура, а тому що в артистів гурту VAL немає совісті", – пояснили в Белтелерадіокомпанії.

В інтерв'ю музиканти зазначили, що для них є важливішими такі поняття, як честь, порядність, свобода, любов, ніж особисті уподобання будь-якої державної організації. Тому гурт пояснив, що керівництво Белтелерадіокомпанії ухвалило таке рішення через їхню активну громадянську позицію та відеозвернення до слухачів.

Нагадаємо, у лютому 2020 року VAL виграв національний відбір на Євробачення з піснею "Да відна", який мав пройти в травні в Нідерландах. Однак через поширення коронавірусу захід було скасовано, тому дует мав виступити на конкурсі в 2021 році. Але після заяв музикантів рішення було змінено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше білоруська співачка, фіналістка шоу "Голос. Діти – 4" (Росія) Стефанія Соколова відмовилася виступати на концерті в Мінську на підтримку Олександра Лукашенка. Замість неї на сцену вийшла інша дівчина, яка виконала пісню під її фонограму.

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