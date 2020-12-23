Гурт ТНМК випустив різдвяну аудіоказку "Гупало Василь і Нові Роки". Відео

Популярний український гурт ТНМК ( "Танок на майдані Конґо") напередодні новорічних свят випустив власну аудіоказку під назвою "Гупало Василь і Нові Роки".

Як стало відомо, ця казка є продовженням пригод Василя. Про це OBOZREVATEL розповіли в пресслужбі гурту (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, текст і голос Триндуна озвучував Фоззі, а запис, продакшн і голос Гупала – Фагот. "Графічний луп" – від Саші Даниленка.

"Гупало Василь і Нові Роки" Пресслужба "ТНМК"

За словами музикантів, супергерой Гупало досі тримає і не відпускає гурт. А період самоізоляції сильно допоміг команді створити щось нове і експериментальне.

Нагадаємо, "Танок на майдані Конґо" – це український музичний гурт, що грає хіпхоп з елементами джазу, року та фанку. Перший прообраз гурту створили 14 червня 1989 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учасник гурту ТНМК Олександр "Фоззі" Сидоренко розповів, якою бачить ситуацію в країні.