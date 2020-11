Гурт System of a Down вперше за 15 років випустив нові пісні: рокери підтримали Вірменію у Нагірному Карабасі

Американський рок-гурт System Of A Down вперше за 15 років випустив нові композиції – Protect The Land і Genocidal Humanoidz. Вони записані в підтримку Вірменії у конфлікті, який розвернувся в Нагірному Карабасі.

Так, одна з композицій була опублікована на офіційному YouTube-каналі колективу як аудіо, а друга – має повноцінний кліп. В описі сказано, що гроші від продажу цих треків будуть використані для надання життєво важливої допомоги та закупівлі базової приналежності постраждалим від бойових дій (щоб прослухати, доскрольте новину до кінця).

"Ми, як System Of A Down, щойно випустили нову музику вперше за 15 років. Пора зробити це зараз, оскільки нам всім чотирьом є що сказати єдиним голосом. Ці дві пісні, Protect The Land і Genocidal Humanoidz, розповідають про жахливу і серйозну війну, яка ведеться на наших культурних родинах Арцаху та Вірменії... Ми тут, щоб захистити нашу землю, захистити нашу культуру, і захистити нашу націю. Зараз не час закривати очі", – заявили учасники гурту System Of A Down.

Автор пісень і вокаліст гурту System of a Down Серж Танкян – вірменського походження. Народився в Лівані, у віці 8 років разом з родиною переїхав до Лос-Анджелесу. Другий засновник гурту, гітарист Дарон Малакян, а також басист Шаво Одаджян і барабанщик Джон Долмаян – теж вірменського походження.

