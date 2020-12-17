Гурт 'Океан Ельзи' презентував кліп на нову пісню: у ньому знялася зірка 'Кріпосної'

Популярний український гурт "Океан Ельзи" випустив нову пісню під назвою "Тримай", а також опублікував кліп до неї. Це вже другий трек, написаний для майбутнього повноформатного альбому музикантів.

Соліст гурту Святослав Вакарчук написав пісню ще в лютому, але через пандемію коронавірусу прем'єра відбулася лише зараз. Про це OBOZREVATEL повідомили у пресслужбі "ОЕ" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, за кілька репетицій музиканти зробили демо, а потім створили студійний запис.

За словами Вакарчука, пісня "Тримай" – це класичний "Океан Ельзи". Режисером кліпу став Андрій Кирилов. Крім того, у ньому знялася зірка серіалу "Кріпосна", українська актриса Фатіма Горбенко.

Нагадаємо, "Океан Ельзи" – це український рок-гурт. Створений 12 жовтня 1994 року у Львові. Лідером і вокалістом гурту є Святослав Вакарчук.

Фатіма Горбенко – актриса кіно, відома за своїми ролями в серіалі "Протистояння" і "Кріпосна". Дівчину називають надією нового українського кінематографу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук презентував сольну пісню "Знову", яка стала першим треком у межах його авторського проєкту "Оранжерея".