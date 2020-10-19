Гурт "На-На", якому заборонили в'їзд до України, виступить в Києві: розгорівся скандал

Російський гурт "На-На", якому заборонили в'їзд до України через виступ в окупованому Криму, 1-го листопада збирається дати концерт у Жовтневому палаці в Києві.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив "Укрінформу", що наразі не володіє інформацією щодо музичного колективу. Проте він наголосив, що особам, які відвідували окуповані території, в'їзд на територію України буде заборонений.

У правоохоронних органах виданню пояснили, що інформація про концерт може бути фейком, адже малоймовірно, що під час карантину проведуть концерт у закритому приміщенні. Відзначимо, що на популярних українських інтернет-сервісах досі можна придбати квиток на виступ гурту.

Квитки на концерт "На-На" в Києві. Скриншот

Водночас на офіційній сторінці "На-На" в Instagram декілька тижнів тому опублікували концертний графік до кінця 2020 року. Проте Києва в списку немає.

Концертний графік гурту. Instagram гурт "На-На"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мінкульт виключив російського репера Басту (Василя Вакуленка) зі списку осіб, яким заборонений в'їзд в Україну.