Гурт MOZGI присвятив Києву новий альбом KYIVSTYLE: де слухати онлайн

Популярний український гурт MOZGI випустив музичний альбом KYIVSTYLE, присвячений столиці України – Києву.

Студійний альбом складається з 8 треків, включно з хітами Сhica Bamboni і "Покажу тобі Magic" (feat. Magic Five).

"Я обожнюю Київ і хочу поділитися київським вайбом з усім світом. В епоху пандемії, коли ми всі на великій відстані один від одного, коли ми позбавлені подорожей, можна скачати альбом KYIVSTYLE і відправитися в digital-подорож, побувавши в прекрасному місті Києві", – розповідав Потап.

Новий альбом поєднує фірмовий музичний стиль MOZGI з міксом хіп-хопу, EDM і хаус музики, трушний чоловічий гумор, творчий політ над улюбленим містом, атмосферу мегаполіса на схилах Дніпра і київської студії звукозапису MOZGI Studios.

"У Києва – особливий характер і стиль. До того ж він свій – у кожного з районів. Це я можу точно сказати, як корінний киянин, що пожив на Троєщині, Русанівці, Оболоні... KYIVSTYLE – це трушні гостинні люди, теплі зустрічі, атмосфера творчості і шанс створити свою мрію", – зізнався Позитив.

До речі, Київ надихнув артистів не тільки на створення музики, а й на обкладинку альбому – символ-каштан.

Слухайте новий альбом MOZGI KYIVSTYLE онлайн:

Варто зазначити, що гурт MOZGI почав своє існування в шоу-бізнесі 2014 року. Тоді ж артисти представили свій дебютний кліп "Аябо". Через рік колектив презентував свій перший альбом "Електрошаурма". До складу гурту входять: репер Потап, Позитив (Олексій Завгородній), "Дядя Вадя" (справжнє ім'я Вадим Федоров), DJ Bloodless, DRED, RUSONE.

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