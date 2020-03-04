Піар-менеджер і директор з розвитку Little Big Андрій Орєхов покинув гурт після новин про участь колективу в Євробаченні.

Так, за словами чоловіка, він прийняв таке рішення через те, що його уявлення про гурт розійшлося з напрямком, в якому він почав рухатися. Про це Орєхов повідомив на особистій сторінці в Facebook.

Андрій Орєхов Фото: facebook/andrekhov

"Я вважаю їх чудовими людьми і, мабуть, найкращими з професіоналів на ринку (я маю на увазі всю команду, від техніків до менеджменту), але собі я місця там не знаходжу", – заявив Орєхов.

Гурт Little Big Фото: medialeaks.ru

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, гурт Little Big представить Росію на Євробаченні-2020, яке пройде в середині травня в Нідерландах. До речі, російський шоу-бізнес висловився про участь колективу в конкурсі.

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