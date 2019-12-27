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27 грудня • оновлено в 14:25
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Гурт KAZKA презентував новий альбом "Nirvana"

1.1т
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Популярний український гурт Kazka випустив новий альбом і показав архівне відео під час презентації пісні "Випадок?". У трек-лист платівки увійшло 10 пісень.

Під час презентації пісні "Випадок?" на початку показане архівне відео, на якому можна побачити солістку гурту Олександру Зарицьку в дитинстві.

Гурт KAZKA презентував новий альбом "Nirvana"

КП

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У трек-лист нового альбому увійшли 10 пісень, як уже презентовані раніше, так і нові:

  • Випадок?

  • Колишні

  • Zemna

  • Палала

  • Мало

  • Літаки

  • Твоєї крові

  • Чутки

  • Грай

  • Пісня Сміливих Дівчат

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Зарицька викликала бурю емоцій шанувальників серією відвертих фото і зізнанням. Вона розповіла, що раніше страждала від комплексів через свою зовнішність, але полюбила своє тіло і тепер щаслива.

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Автор
Марія Дідик
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