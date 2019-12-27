Гурт KAZKA презентував новий альбом "Nirvana"

Популярний український гурт Kazka випустив новий альбом і показав архівне відео під час презентації пісні "Випадок?". У трек-лист платівки увійшло 10 пісень.

Під час презентації пісні "Випадок?" на початку показане архівне відео, на якому можна побачити солістку гурту Олександру Зарицьку в дитинстві.

КП

У трек-лист нового альбому увійшли 10 пісень, як уже презентовані раніше, так і нові:

Випадок?

Колишні

Zemna

Палала

Мало

Літаки

Твоєї крові

Чутки

Грай

Пісня Сміливих Дівчат

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Зарицька викликала бурю емоцій шанувальників серією відвертих фото і зізнанням. Вона розповіла, що раніше страждала від комплексів через свою зовнішність, але полюбила своє тіло і тепер щаслива.

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