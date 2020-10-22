Гурт KAZKA презентував емоційний кліп на нову пісню й викликав захоплення в мережі

Український гурт KAZKA презентував емоційний кліп на свою нову пісню "Мало", що увійшла в студійний альбом Nirvana.

Відповідне відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі колективу. У ролику солістка Олександра Зарицька постала в образі нареченої, яка розповідає історію нещасливого кохання серед занедбаного банкетного залу. Спочатку артистка сидить серед декорацій у стилі 90-х, а потім з битою в руках влаштовує погром (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Вона намагається представити себе поруч з ним, але розуміє, що насправді їй цього мало. Їй мало цього залу, мармурових колон та порцелянових лебедів. Усе це видається їй надуманим та помилковим, як декорації, як "для галочки", тому що так треба. Тоді як вона вважала б за краще вибрати для себе щось інше, щось, що ні в якому разі не вміщається у звичні, застарілі рамки. Гірко", – йдеться в описі до ролика.

Користувачі позитивно оцінили новий ролик гурту KAZKA, і засипали колектив компліментами.

"Ваші кліпи завжди з глибоким посилом. Молодці", "Це просто бомба", "Я плачу", "Шикарно, як завжди. Моя улюблена співачка. Дякую за приголомшливі пісні", "Це щось нереальне", – написали люди.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що солістка гурту KAZKA відверто зізналася про розрив з коханим. Також співачка ділилася серією відвертих фото й розповідала про комплексах через свою зовнішність.