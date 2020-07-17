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Гурт "Антитіла" вразив мережу унікальним кліпом на пісню "Кіно". Відео

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
1,0 т.
'Антитіла' представили унікальну відеороботу 'Кіно'

"Антитіла" представили унікальну відеороботу "Кіно". Пресслужба

Український гурт "Антитіла" представив яскравий кліп на нову пісню "Кіно". Вони стали першими в Україні артистами, які зважилися так масштабно втілити стилістику жанру Steampunk в музичному відео.

Близько сотні костюмів, відточених до дрібниць, побудована з нуля, багатотонна циркова декорація в пустелі, кардинальне перевтілення Тараса Тополі, справжні фокуси від Magic Five – це все в новому відео. Про це OBOZREVATEL повідомила пресслужба колективу (ролик дивіться в кінці матеріалу).

Так, на перший погляд, легка за сюжетом робота має глибокий сенс. В основі – історія, що повторюється з покоління в покоління, тисячоліттями. Музиканти показали весь спектр людських емоцій: від милосердя до ненависті, від зради до самопожертви, від добра до зла, від захвату до презирства.

"Антитіла" представили новий кліп

"Антитіла" представили новий кліп Пресслужба гурту

Знімальний процес тривав п'ять днів в 40-градусну спеку в єдиній у Європі пустелі Олешківські піски (Херсонщина). Спеціально для зйомок Антитіла серед пісків встановили циркове містечко з реальним однощогловим куполом.

"Антитіла" побудували циркове містечко в пустелі

"Антитіла" побудували циркове містечко в пустелі Пресслужба гурту

Головного героя зіграв лідер гурту Тарас Тополя. В образ фокусника йому довелося вживатися кілька місяців і вчитися жонглювати. В акторську команду оточення фокусника "Антитіла" запросили кращих ілюзіоністів України та відомих блогерів Magic Five (М5): Дмитра Євтушенка, Микиту Голєва, Дмитра Томашевського, Артура Томашевського, Дмитра Лукоянова.

Тарас Тополя в кліпі "Кіно"

Тарас Тополя в кліпі "Кіно" Пресслужба гурту

"У мене не вистачає слів, щоб в повній мірі віддячити всім, хто знявся в цьому відео. Це був маленький подвиг кожного учасника. З 72 сцен за планом було знято 71 тільки за один день. Ніхто не здався, всі пройшли шлях від першої секунди – до фіналу, у багатьох це був перший досвід зйомок, але виклалися на всі сто відсотків. В обідній перерві люди засинали прямо під сонцем, і через півгодини сну продовжували зйомки", – поділився враженнями Тарас Тополя.

Тарас Тополя в новому кліпі "Кіно"

Тарас Тополя в новому кліпі "Кіно" Пресслужба гурту

У відеороботі представлено близько ста костюмів, які не повторюються і кожен органічно з'єднаний з типажем кожного героя. Півтора місяці над костюмами працювали Мар'яна Слов'янська і Анна Черкашина, а також актори і представники Steampunk-спільноти в Україні, які були задіяні в кліпі зі своїми костюмами.

Знімальний процес

Знімальний процес Пресслужба гурту

Режисером відеокліпу "Кіно" виступив Сергій Вусик. Автори ідеї та підбір акторів: Тарас Тополя і Сергій Вусик. Музика та аранжування – Максим Сиволап. Слова – Тарас Тополя.

Як знімали кліп "Кіно"

Як знімали кліп "Кіно" Пресслужба гурту

Як повідомляв OBOZREVATEL, гурт "Антитіла" став переможцем у номінації "Краща рок-група 2020" в рамках престижної музичної премії YUNA.

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