Гурт "Антитіла" вразив мережу унікальним кліпом на пісню "Кіно". Відео

Український гурт "Антитіла" представив яскравий кліп на нову пісню "Кіно". Вони стали першими в Україні артистами, які зважилися так масштабно втілити стилістику жанру Steampunk в музичному відео.

Близько сотні костюмів, відточених до дрібниць, побудована з нуля, багатотонна циркова декорація в пустелі, кардинальне перевтілення Тараса Тополі, справжні фокуси від Magic Five – це все в новому відео. Про це OBOZREVATEL повідомила пресслужба колективу (ролик дивіться в кінці матеріалу).

Так, на перший погляд, легка за сюжетом робота має глибокий сенс. В основі – історія, що повторюється з покоління в покоління, тисячоліттями. Музиканти показали весь спектр людських емоцій: від милосердя до ненависті, від зради до самопожертви, від добра до зла, від захвату до презирства.

"Антитіла" представили новий кліп Пресслужба гурту

Знімальний процес тривав п'ять днів в 40-градусну спеку в єдиній у Європі пустелі Олешківські піски (Херсонщина). Спеціально для зйомок Антитіла серед пісків встановили циркове містечко з реальним однощогловим куполом.

"Антитіла" побудували циркове містечко в пустелі Пресслужба гурту

Головного героя зіграв лідер гурту Тарас Тополя. В образ фокусника йому довелося вживатися кілька місяців і вчитися жонглювати. В акторську команду оточення фокусника "Антитіла" запросили кращих ілюзіоністів України та відомих блогерів Magic Five (М5): Дмитра Євтушенка, Микиту Голєва, Дмитра Томашевського, Артура Томашевського, Дмитра Лукоянова.

Тарас Тополя в кліпі "Кіно" Пресслужба гурту

"У мене не вистачає слів, щоб в повній мірі віддячити всім, хто знявся в цьому відео. Це був маленький подвиг кожного учасника. З 72 сцен за планом було знято 71 тільки за один день. Ніхто не здався, всі пройшли шлях від першої секунди – до фіналу, у багатьох це був перший досвід зйомок, але виклалися на всі сто відсотків. В обідній перерві люди засинали прямо під сонцем, і через півгодини сну продовжували зйомки", – поділився враженнями Тарас Тополя.

Тарас Тополя в новому кліпі "Кіно" Пресслужба гурту

У відеороботі представлено близько ста костюмів, які не повторюються і кожен органічно з'єднаний з типажем кожного героя. Півтора місяці над костюмами працювали Мар'яна Слов'янська і Анна Черкашина, а також актори і представники Steampunk-спільноти в Україні, які були задіяні в кліпі зі своїми костюмами.

Знімальний процес Пресслужба гурту

Режисером відеокліпу "Кіно" виступив Сергій Вусик. Автори ідеї та підбір акторів: Тарас Тополя і Сергій Вусик. Музика та аранжування – Максим Сиволап. Слова – Тарас Тополя.

Як знімали кліп "Кіно" Пресслужба гурту

Як повідомляв OBOZREVATEL, гурт "Антитіла" став переможцем у номінації "Краща рок-група 2020" в рамках престижної музичної премії YUNA.