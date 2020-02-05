Гурт Антитіла представив рімейк пісні "Птаха" зі свого першого альбому

В рамках проекту Руслана Горового "Так працює пам‘ять" гурт представив рімейк пісні "Птаха" зі свого першого альбому.

Проєкт триває вже 25 тижнів, його мета - через пісні закарбувати пам‘ять про маленького, але сильного духом українця - Данила Дідіка, який загинув у результаті теракту.

Нагадаємо, 22 лютого 2015-го року, на другий рік війни, в річницю перемоги Революції Гідності, у Харкові проходила хода на підтримку єдності України.

В ній брав участь і Данило Дідік. Хода почалася біля Палацу Спорту, активісти вишикувалися в колону та рушили в напрямку майдану Свободи, однак встигли пройти лише 100 метрів, коли пролунав вибух.

Хлопець ішов попереду колони, перебував поблизу епіцентру вибуху й отримав тяжку черепно-мозкову травму. Травма призвела до коми. Наступного дня, 23 лютого 2015 року, не приходячи до тями, Данило помер.

Життя дитини обірвалося у п’ятнадцять років. Тоді від вибуху міни, закладеної проросійськими терористами, загинули ще троє учасників ходи: Микола Мельничук (18 років), Вадим Рибальченко (37 років), Ігор Толмачов (52 роки).

Ініціатор проєкту Руслан Горовий коментує: "Немає, і не може бути таких слів, які б вгамували біль батьків Дані. Коли за свободу і незалежність гине дитина, це завжди означає, що десь хтось із нас, дорослих, недопрацював, не передбачив, не вберіг. Смерть Даньки - це нагадування, що ми відповідальні за кожен свій крок. І не лише перед собою."

Музичний реліз Антитіла доповнили Live-відео, відзнятим у студії Bobina Records.

"Пісня "Птаха" отримала нове життя, через те, що інше, дитяче життя, забрала неоголошена війна. Не зрозуміло нам одне: чому школа, у якій вчився Даня, досі не носить його імені?" - коментує соліст гурту Тарас Тополя.

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