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7 лютого • оновлено в 09:23
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Гурт Антитіла представив рімейк пісні "Птаха" зі свого першого альбому

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В рамках проекту Руслана Горового "Так працює пам‘ять" гурт представив рімейк пісні "Птаха" зі свого першого альбому.

Проєкт триває вже 25 тижнів, його мета - через пісні закарбувати пам‘ять про маленького, але сильного духом українця - Данила Дідіка, який загинув у результаті теракту.

Нагадаємо, 22 лютого 2015-го року, на другий рік війни, в річницю перемоги Революції Гідності, у Харкові проходила хода на підтримку єдності України.

Гурт Антитіла представив рімейк пісні "Птаха" зі свого першого альбому

В ній брав участь і Данило Дідік. Хода почалася біля Палацу Спорту, активісти вишикувалися в колону та рушили в напрямку майдану Свободи, однак встигли пройти лише 100 метрів, коли пролунав вибух.

Хлопець ішов попереду колони, перебував поблизу епіцентру вибуху й отримав тяжку черепно-мозкову травму. Травма призвела до коми. Наступного дня, 23 лютого 2015 року, не приходячи до тями, Данило помер.

Гурт Антитіла представив рімейк пісні "Птаха" зі свого першого альбому

Життя дитини обірвалося у п’ятнадцять років. Тоді від вибуху міни, закладеної проросійськими терористами, загинули ще троє учасників ходи: Микола Мельничук (18 років), Вадим Рибальченко (37 років), Ігор Толмачов (52 роки).

Ініціатор проєкту Руслан Горовий коментує: "Немає, і не може бути таких слів, які б вгамували біль батьків Дані. Коли за свободу і незалежність гине дитина, це завжди означає, що десь хтось із нас, дорослих, недопрацював, не передбачив, не вберіг. Смерть Даньки - це нагадування, що ми відповідальні за кожен свій крок. І не лише перед собою."

Музичний реліз Антитіла доповнили Live-відео, відзнятим у студії Bobina Records.

"Пісня "Птаха" отримала нове життя, через те, що інше, дитяче життя, забрала неоголошена війна. Не зрозуміло нам одне: чому школа, у якій вчився Даня, досі не носить його імені?" - коментує соліст гурту Тарас Тополя.

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Автор
Юрко Медяник
Особа
Тарас Тополя
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