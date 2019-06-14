"Гумова лялька": Сєдокова розлютила мережу новим фото

Українська співачка, екс-солістка групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова нарвалася на критику інтернет-користувачів, опублікувавши нове фото.

Знімок, який викликав суперечки серед шанувальників, артистка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram. Вона підписала його цитатою Скотта Фіцджеральда про кохання: "Я люблю її, і в цьому і є початок і кінець усього".

"Мені б хотілося, щоб мене любили саме так. Рішуче. Наполегливо", – додала дівчина в пості.

Новини Повністю гола Сєдокова викликала ажіотаж у мережі

На фото Сєдокова позує перед камерою в білому вбранні з довгим рукавом і розпущеним волоссям із недбалою укладкою.

instagram.com/annasedokova

Частина прихильників традиційно залишила під постом схвальні коментарі, однак деякі фоловери звернули увагу на обличчя співачки, заявивши, що вона переборщила з пластичними операціями та ботоксом.

"Була красуня, а примудрилася стати схожою на гумову ляльку", "Ботоксу дуже багато", "Стрьомна", "Аню, що у вас із носом? Ви на свинку схожі на цьому фото", "Навіщо так спотворювати верхню губу?" "Пластмасова, живого нічого в ній немає", – пишуть у коментарях.

instagram/annasedokova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова нарвалася на критику через рекламу блискіток для тіла. Вона опублікувала досить відверте відео у себе в Instagram, через що користувачі висловили своє обурення.

Крім того, співачка обурила користувачів мережі відвертим відео. На ньому вона позувала в боді та прозорих лосинах.

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