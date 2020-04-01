Головна Новини
1 квітня • оновлено в 12:32
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Гуф загримів до психлікарні після скандалу з собаками: подробиці

1.4т
Читати матеріал російською

Російський репер Гуф (Олексій Долматов) після того, як нацькував свою вівчарку Гуччі на сусідську собаку, опинився в психлікарні.

Про це під час прямого ефіру в Instagram розповіла його колишня дружина Айза Анохіна.

Гуф

Гуф

the-flow.ru

За словами жінки, Гуфа відвезли вранці 30 березня після того, як напередодні він вийшов у прямий ефір і показав жорстокий собачий бій.

"Він зараз лежить знову в психіатричній лікарні",заявила Айза.

Гуф

Гуф

tvnet.lv

Крім того, Анохіна додала, що, якщо репер починає активно вести Instagram, зокрема, виходити в прямі ефіри, – це вірна ознака його психічних проблем.

"Коли Гуф виходить в прямі ефірице значить, що він нездоровий".

Гуф

Гуф

vm.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі розгорівся скандал через висловлювання репера Гуфа про переваги в плані вибору жінок. Він дозволив собі расистську заяву, обізвавши грузинок і чеченок "хачухами" в інтерв'ю Ксенії Собчак.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особа
Гуф (Guf)
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги