Гуф загримів до психлікарні після скандалу з собаками: подробиці

Російський репер Гуф (Олексій Долматов) після того, як нацькував свою вівчарку Гуччі на сусідську собаку, опинився в психлікарні.

Про це під час прямого ефіру в Instagram розповіла його колишня дружина Айза Анохіна.

Гуф the-flow.ru

За словами жінки, Гуфа відвезли вранці 30 березня після того, як напередодні він вийшов у прямий ефір і показав жорстокий собачий бій.

"Він зараз лежить знову в психіатричній лікарні", – заявила Айза.

Гуф tvnet.lv

Крім того, Анохіна додала, що, якщо репер починає активно вести Instagram, зокрема, виходити в прямі ефіри, – це вірна ознака його психічних проблем.

"Коли Гуф виходить в прямі ефіри – це значить, що він нездоровий".

Гуф vm.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі розгорівся скандал через висловлювання репера Гуфа про переваги в плані вибору жінок. Він дозволив собі расистську заяву, обізвавши грузинок і чеченок "хачухами" в інтерв'ю Ксенії Собчак.

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