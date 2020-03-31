Російський репер Гуф (Олексій Долматов) під час прогулянки зі своєю вівчаркою Гучі нацькував її на золотистого ретривера, який гуляв вулицею без господаря.

Все, що відбувалося, артист транслював в прямому ефірі на особистій сторінці в Instagram. Зазначимо, що на записі видно, як обидві собаки почали нападати одна на одну і кусати. А Долматов, замість того щоб зупинити бійку, ще більше розохочував свого пса (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Олексій Долматов з вівчаркою Гучи Фото: instagram/therealguf

"Хто тут? На районі хтось з'явився без повідця? Хочете, відпущу свою собаку? Давай, Гучі" – говорив Олексій.

Скріншот з відео

Пізніше на місці інциденту з'явилася господиня собаки, артист відчитав її за те, що її вихованець бігає без повідця. У відповідь жінка виправдалася, що її собака втекла.

Скріншот з відео

До речі, зоозахисники з громадської організації "Зооправо" закликали притягнути до відповідальності Долматова за жорстоке поводження з тваринами.

"Пишемо заяву на Олексія Долматова. І просимо залучити цю "зірку" до кримінальної, адміністративної відповідальності. А там може в Олексія і щось серйозніше знайдуть", – заявили на сторінці організації в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі розгорівся скандал через висловлювання репера Гуфа (Олексія Долматова) про переваги в плані вибору жінок. Він дозволив собі расистську заяву, обізвавши грузинок і чеченок "хачухами" в інтерв'ю Ксенії Собчак.

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