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17 лютого • оновлено в 16:20
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Гуф скасував концерти через серйозну травму: що трапилося

1.1т
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Російський репер Гуф (Олексій Долматов) зламав два ребра. Через травми артистові довелося скасувати кілька своїх концертів.

Про це повідомляє видання Starhit.

Гуф

Гуф

sova.ponominalu.ru

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"Приносимо свої вибачення від імені організаторів, а також від імені самого артиста і його команди. Всім, хто придбав квитки, гроші будуть повернуті. Гуфу бажаємо якнайшвидшого одужання і повернення на сцену", – йдеться в повідомленні, яке було розміщено на сторінці фан- клубу артиста в соцмережі.

Видання повідомляє, що зараз Гуф знаходиться в Таїланді, куди полетів відновлюватися.

Гуф

Гуф

versiya.info

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Автор
Анна Міхно
Особа
Гуф (Guf)
Місце
Росія
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