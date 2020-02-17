Гуф скасував концерти через серйозну травму: що трапилося

Російський репер Гуф (Олексій Долматов) зламав два ребра. Через травми артистові довелося скасувати кілька своїх концертів.

Про це повідомляє видання Starhit.

Гуф sova.ponominalu.ru

"Приносимо свої вибачення від імені організаторів, а також від імені самого артиста і його команди. Всім, хто придбав квитки, гроші будуть повернуті. Гуфу бажаємо якнайшвидшого одужання і повернення на сцену", – йдеться в повідомленні, яке було розміщено на сторінці фан- клубу артиста в соцмережі.

Видання повідомляє, що зараз Гуф знаходиться в Таїланді, куди полетів відновлюватися.

Гуф versiya.info

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