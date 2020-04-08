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9 квітня • оновлено в 06:33
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Гудков висловився про майбутнє гумору в Росії

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Відомий російський комік Олександр Гудков висловився про те, що станеться з гумором в РФ. Так, він зазначив, що в майбутньому "гайки закрутять ще більше".

Про це він заявив в інтерв'ю журналістці Ксенії Собчак (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Гайки ще більше закрутять!" Відомий комік висловився про майбутнє гумору в Росії

Під час інтерв'ю Собчак сказала, що любить гумор у США.

"Мені подобається гумор в Америці, там можна жартувати абсолютно про все. Мені подобається їх свобода, вони можуть жартувати про інвалідів, про карликів, про рак. Чому у нас не можна?" – запитала ведуча.

"Гайки ще більше закрутять!" Відомий комік висловився про майбутнє гумору в Росії

"Зате у нас можна погано жартувати про геїв, трансгендерів, для нас тут відкрите поле. Або про сексизм, а на Заході це неможливо. Мені здається, у нас це закладено взагалі з корінням, у будь-якої російського людини. Є ще вплив часу, в 2008 році ми могли б пожартувати про все, і нам не сказали б, що ми образили чиїсь почуття. Щоб жартувати якось по-іншому, нам потрібно просто жити в іншій країні. Для певної нації – певний гумор, гумор, який ми заслуговуємо. Як би це не було сумно. Я впевнений, що в майбутньому буде ще інша градація. Гайки їще більше закрутять", – відповів Гудков.

"Гайки ще більше закрутять!" Відомий комік висловився про майбутнє гумору в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський комік і відеоблогер Данило Поперечний розповів про жахливе майбутнє Росії. Він заявив, що його обурив той факт, що Держдума РФ ухвалила закон про штрафи за образу влади.

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Автор
Марія Дідик
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Какой Гудков юморист?? Скорей коверный,сися пися,кривляния, и туда же,про гайки.
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Друг, дядя Вова, запретит шутки о лошадях.
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