Відомий російський комік Олександр Гудков поскаржився на утиски коміків у Росії з боку влади.
Про це він заявив в інтерв'ю телеведучій Ксенії Собчак (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Олександр Гудков
кадр з відео
Так, за словами Гудкова, українська "Ліга сміху" краща за російський КВН.
"Ми були в Києві, і зовсім по-іншому все у них йде. Чи то вони спалили плакати колишніх кумирів, чи то їх там взагалі не залишилося. У нас же все не так. Їх "Ліга сміху" крутіша за наш КВН, там смішніші жарти. У нас таке неможливо через відсутність свободи, через неприпустимість того, що можна показувати на федеральних каналах. Не довіряють... В Україні на 100 відсотків більше свободи", – каже комік.
Олександр Гудков
кадр з відео
Крім того, на думку Гудкова, українські коміки можуть жартувати про багато речей:
"Про політику там вже втомилися всі жартувати, але говорити зі сцени хлопці можуть багато чого. Вони по-іншому говорять, вони можуть говорити про Зеленського, про проблеми, про патріархат і церкву. Вони про це жартують".
Олександр Гудков і Ксенія Собчак
кадр з відео
На питання Собчак, чи жартують в Україні про Донбас, Гудков відповів:
"Це не весело з їх боку. Це не весело взагалі. У плані патріотичної промови, це може звучати, але як жарти – ні. Над цим українці не сміються. І ми теж. Але свободи там значно більше, звичайно. Неможливо так у нас. Ми пускаємо пил в очі, створюємо видимість. В Україні все простіше. Ми може колись теж до цього прийдемо".
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олександр Гудков жорстко висловився про Росію. Артист порівняв країну з круасаном, який черствіє.
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