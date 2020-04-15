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15 квітня • оновлено в 15:55
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Гудков поскаржився на утиски коміків у РФ

2.3т
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Відомий російський комік Олександр Гудков поскаржився на утиски коміків у Росії з боку влади.

Про це він заявив в інтерв'ю телеведучій Ксенії Собчак (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Олександр Гудков

Олександр Гудков

кадр з відео

Так, за словами Гудкова, українська "Ліга сміху" краща за російський КВН.

"Ми були в Києві, і зовсім по-іншому все у них йде. Чи то вони спалили плакати колишніх кумирів, чи то їх там взагалі не залишилося. У нас же все не так. Їх "Ліга сміху" крутіша за наш КВН, там смішніші жарти. У нас таке неможливо через відсутність свободи, через неприпустимість того, що можна показувати на федеральних каналах. Не довіряють... В Україні на 100 відсотків більше свободи",каже комік.

Олександр Гудков

Олександр Гудков

кадр з відео

Крім того, на думку Гудкова, українські коміки можуть жартувати про багато речей:

"Про політику там вже втомилися всі жартувати, але говорити зі сцени хлопці можуть багато чого. Вони по-іншому говорять, вони можуть говорити про Зеленського, про проблеми, про патріархат і церкву. Вони про це жартують".

Олександр Гудков і Ксенія Собчак

Олександр Гудков і Ксенія Собчак

кадр з відео

На питання Собчак, чи жартують в Україні про Донбас, Гудков відповів:

"Це не весело з їх боку. Це не весело взагалі. У плані патріотичної промови, це може звучати, але як жартині. Над цим українці не сміються. І ми теж. Але свободи там значно більше, звичайно. Неможливо так у нас. Ми пускаємо пил в очі, створюємо видимість. В Україні все простіше. Ми може колись теж до цього прийдемо".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олександр Гудков жорстко висловився про Росію. Артист порівняв країну з круасаном, який черствіє.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особа
Ксенія Собчак
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
И свободы больше, и даже шутки смешнее! Почему он до сих пор мучается в России? Пусть валит на украишку и смешно шутит
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