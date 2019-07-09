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Гучний секс-скандал з Кевіном Спейсі прийняв несподіваний поворот

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Правоохоронні органи США можуть закрити справу проти американського актора Кевіна Спейсі, якого звинувачують в сексуальних домаганнях.

Зазначається, що позивач не захотів надати захисту телефон для перегляду повідомлень. Про це повідомляє CNN.

Гучний секс-скандал з Кевіном Спейсі прийняв несподіваний поворот

dw.com

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Раніше, хлопець, який обвинувачує Спейсі в сексуальних домаганнях, стверджував, що писав про деталі події своїй дівчині і надав адвокатам актора дані, нібито отримані з зазначеного телефону.

Захисники голлівудської зірки наполягали на тому, що вони мають право особисто вивчити смартфон. Адвокати заявили, що з пам'яті пристрою могли заздалегідь видалити повідомлення, які б підтвердили невинність Спейсі.

Гучний секс-скандал з Кевіном Спейсі прийняв несподіваний поворот

cont.ws

У свою чергу, хлопець і його родина сказали, що телефон загублений і надати його для експертизи неможливо.

Нагадаємо, що ведуча Хізер Юнру звинуватила Спейсі в спробі згвалтування її сина, яка нібито сталася в липні 2016 року. У квітні 2018 року прокуратура Лос-Анджелеса почала перевірку в зв'язку зі звинуваченнями. Пізніше американський актор Ентоні Репп висунув Спейсі подібні звинувачення, але актор спростував це і зізнався в гомосексуальності.

Гучний секс-скандал з Кевіном Спейсі прийняв несподіваний поворот

пліткар

3 листопада дев'ять осіб, які беруть участь в зйомках телесеріалу "Картковий будиночок", заявили про сексуальні домагання з боку актора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через скандал навколо актора серіал хотіли закрити після шостого сезону, а в компанії Netflix висловили "глибоку стурбованість".

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Особа
Кевін Спейсі
Місце
США
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