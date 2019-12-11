Гучні конфлікти, розлучення, несподівані пари та музичні відкриття: що коїлося в українському шоу-бізнесі у 2019 році

Деяким зіркам 2019 рік приніс суцільні проблеми і неприємності. І поки одні знаменитості святкували весілля, народження дітей і музичні перемоги, інші терпіли зради, розлучалися і вплутуватися в гучні скандали.

Підбиваючи підсумки року, OBOZREVATEL вирішив згадати найрезонансніші медіаприводи в українському шоу-бізнесі.

Найбільший резонанс за традицією викликали розлучення зірок. Одним з найбільш шокуючих і несподіваних стала заява співачки Слави Камінської та пластичного хірурга Едгара Камінського. Пара прожила у шлюбі п'ять років і, здавалося б, все було просто ідеально. Але раптом стало відомо, що Едгар подав на розлучення. У реєстрі зазначено, що таке рішення він мотивував тим, що сімейне життя з відповідачкою не склалося.

Слава Камінська і Едгар Фото: instagram/babaslavka

Не менший фурор серед фанатів справило розлучення телеведучого Володимира Остапчука та його дружини Олени Войченко. Пара пробула у шлюбі 12 років. За словами знаменитості, розставання відбулося через те, що "настав час іти далі по-новому". Остапчук також зазначив, що незважаючи ні на що, він вдячний колишній коханій за мудрість, любов, міцне плече і терпіння.

Володимир Остапчук та Олена Войченко Фото: instagram/vova_ostapchuk

Не менший інтерес у публіки викликають і нові пари. Тим більше, якщо ці стосунки завершуються весіллям. У 2019 році український шоу-бізнес поповнився трьома новими парами, які стали несподіваними й найбільш обговорюваними. Перша – співачка Настя Каменських (NK) і репер та продюсер Олексій Потапенко (Потап). Мабуть, це найбільш потайливі закохані у світській тусовці. Вони довгий час не афішували роман, а розповіли про нього в день весілля.

Потап і Настя Каменських Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменських і Потап Фото: instagram/kamenskux

Зазначимо, що святкування відбулося 23 травня в ресторані Fabius серед сосен. На свято Настя і Потап запросили близько 200 гостей, серед яких були Оля Полякова, Тіна Кароль, Надя Дорофєєва з чоловіком Володимиром Дантесом, Діма Монатік, Катерина Осадча, Юрій Горбунов та інші зірки.

Катерина Осадча, Потап, Настя Каменських і Юрій Горбунов Фото: instagram/kosadcha

Не менше за Каменських здивував телеведучий Дмитро Комаров. Виявляється, його серце належало коханій жінці тоді, коли всі вважали його завидним холостяком. Уже кілька років Дмитро зустрічався з переможницею "Міс Україна-2016" Олександрою Кучеренко. Під час зйомок програми "Танці з зірками: повернення легенди" у них вже був роман, який вони ретельно приховували.

Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров Фото: instagram/aakucherenko

Влітку 2019 року пара опублікувала фотографії з весілля. Одружилися вони таємно від шанувальників. Розписалися у Києві, а вінчалися в Єрусалимі. Медовий місяць провели на Мальдівах. За словами Олександри, їхній відпочинок був екстремальним, адже на Мальдівах вони спробували всі види розваг.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко Фото: instagram/komarovmir

Третя пара – співачка Аліна Гросу і бізнесмен Олександр Комков. Їхнє весілля відбулося 23 червня 2019 року, в Італії у місті Верона. На урочистій події у венеціанському стилі були присутні такі зірки як Ірина Білик, Дмитро Коляденко, Віталій Козловський, Павло Зібров та Катя Осадча.

Аліна Гросу та Олександр Комков Фото: instagram/alina_grosu

Весілля Аліни Гросу та Олександра Комкова Фото: instagram/vkozlovskiy

Говорячи про весілля, не можна залишити поза увагою тему дітей. У 2019 році втретє стала мамою олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва. Так, спортсменка народила дитину від свого нового коханого Ігоря. Зазначимо, що це були другі пологи для Лілії, у красуні також є старший прийомний син.

Лілія Подкопаєва Фото: instagram/podkopayeva_official

Також 38-річна співачка Наталка Карпа та її 30-річний чоловік Євген Терехов очікують народження первістка.

Наталка Карпа Фото: instagram/natalkakarpa

Скандали року

Після перемоги MARUV у національному відборі Євробачення-2019 спалахнув скандал, через який артистка не змогла поїхати до Ізраїлю, щоб представляти Україну. Причиною відсторонення співачки від участі у пісенному конкурсі стали жорсткі умови угоди з НСТУ, які MARUV відмовилася підписувати. Одразу після події у ЗМІ і соцмережах прокотилася хвиля обурення: частина українців стали на бік співачки і просили враховувати побажання людей, які віддали свої голоси за MARUV, інші нарікали на її гастролі у Росії.

Співачка прокоментувала цей скандал так: "Я не жалкую ні про що! По життю я – борець, не боюсь складнощів, але у наявній ситуації просто можна констатувати факт: все, що не робиться – все на краще!".

MARUV Фото: instagram /maruvofficial

Не встиг забутися попередній скандал, як виник новий. Нещодавно MARUV отримала нагороду міжнародної премії MTV EMA у номінації "Найкращий артист за версією MTV Russia" (Best MTV Russia Act). Користувачів мережі розлютило те, що українську співачку нібито назвали росіянкою.

MARUV Фото: instagram/maruvofficial

Пізніше співачка пояснила, що номінація, у якій її нагородили, не пов'язана з країнами або громадянством. MTV Russia є філіалом великого глобального телеканалу, єдиним представництвом MTV на пострадянському просторі, де ротується велика кількість артистів з усього світу. Крім того, на червоній доріжці MARUV нагадала, звідки вона родом, а нагороду отримувала під українським прапором.

MARUV Фото: instagram/maruvofficial

Також втрапили у скандал і фіналістки Національного відбору на Євробачення-2019, дует ANNA MARIA, відмовившись відповідати на запитання про окупацію Криму Росією у 2014 році. У мережі здійнялася хвиля обурення через скандальне інтерв'ю співачок журналісту Роману Скрипіну. Користувачі назвали сестер "дешевими балалайками" і "в*тними курками".

Дует ANNA MARIA Фото: instagram/annamariaduet

Проте найбільше у 2019 році здивував співак Олег Винник, який знявся в одному кліпі з російськими зірками, що закликали до миру між Україною і РФ. Зазначимо, що багато хто з цих знаменитостей раніше активно підтримував анексію Криму та агресію Росії на Донбасі.

Олег Винник Фото: instagram/olegg.vynnyk

Пізніше артист не зміг відповісти на запитання, чий Крим, а також заявив, що за півострів ніхто не загинув. У зв'язку зі скандалом Винник потрапив до списку "Миротворця".

Олег Винник Фото: instagram / olegg.vynnyk

Підбиваючи підсумки року, неможливо не назвати топ персон, які здивували музичними відкриттями. А також стали "проривом року".

Так, 23 березня відбулася церемонія вручення нагород музичної премії YUNA-2019. І "Відкриттям року" на ній стала скандальна MARUV. Також співачка перемогла у таких категоріях: "Найкращий дует" "Найкраща пісня іноземною мовою", "Найкращий електронний хіт".

MARUV Фото: instagram/maruvofficial

Що стосується "Прориву року", то на музичній премії "Золота Жар-птиця 2019" ним стали хіп-хоп гурт DILEMMA, рок-гурт "Без обмежень" та поп-гурт KADNAY.

Гурт DILEMMA Фото: m1.tv

Гурт "Беж обмежень" Фото: moemisto.ua

Гурт KADNAY Фото: hochu.ua

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