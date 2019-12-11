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11 грудня • оновлено в 17:01
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Гучні конфлікти, розлучення, несподівані пари та музичні відкриття: що коїлося в українському шоу-бізнесі у 2019 році

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Деяким зіркам 2019 рік приніс суцільні проблеми і неприємності. І поки одні знаменитості святкували весілля, народження дітей і музичні перемоги, інші терпіли зради, розлучалися і вплутуватися в гучні скандали.

Підбиваючи підсумки року, OBOZREVATEL вирішив згадати найрезонансніші медіаприводи в українському шоу-бізнесі.

Найбільший резонанс за традицією викликали розлучення зірок. Одним з найбільш шокуючих і несподіваних стала заява співачки Слави Камінської та пластичного хірурга Едгара Камінського. Пара прожила у шлюбі п'ять років і, здавалося б, все було просто ідеально. Але раптом стало відомо, що Едгар подав на розлучення. У реєстрі зазначено, що таке рішення він мотивував тим, що сімейне життя з відповідачкою не склалося.

Слава Камінська і Едгар

Слава Камінська і Едгар

Фото: instagram/babaslavka

Не менший фурор серед фанатів справило розлучення телеведучого Володимира Остапчука та його дружини Олени Войченко. Пара пробула у шлюбі 12 років. За словами знаменитості, розставання відбулося через те, що "настав час іти далі по-новому". Остапчук також зазначив, що незважаючи ні на що, він вдячний колишній коханій за мудрість, любов, міцне плече і терпіння.

Володимир Остапчук та Олена Войченко

Володимир Остапчук та Олена Войченко

Фото: instagram/vova_ostapchuk

Не менший інтерес у публіки викликають і нові пари. Тим більше, якщо ці стосунки завершуються весіллям. У 2019 році український шоу-бізнес поповнився трьома новими парами, які стали несподіваними й найбільш обговорюваними. Перша – співачка Настя Каменських (NK) і репер та продюсер Олексій Потапенко (Потап). Мабуть, це найбільш потайливі закохані у світській тусовці. Вони довгий час не афішували роман, а розповіли про нього в день весілля.

Потап і Настя Каменських

Потап і Настя Каменських

Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменських і Потап

Настя Каменських і Потап

Фото: instagram/kamenskux

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Зазначимо, що святкування відбулося 23 травня в ресторані Fabius серед сосен. На свято Настя і Потап запросили близько 200 гостей, серед яких були Оля Полякова, Тіна Кароль, Надя Дорофєєва з чоловіком Володимиром Дантесом, Діма Монатік, Катерина Осадча, Юрій Горбунов та інші зірки.

Катерина Осадча, Потап, Настя Каменських і Юрій Горбунов

Катерина Осадча, Потап, Настя Каменських і Юрій Горбунов

Фото: instagram/kosadcha

Не менше за Каменських здивував телеведучий Дмитро Комаров. Виявляється, його серце належало коханій жінці тоді, коли всі вважали його завидним холостяком. Уже кілька років Дмитро зустрічався з переможницею "Міс Україна-2016" Олександрою Кучеренко. Під час зйомок програми "Танці з зірками: повернення легенди" у них вже був роман, який вони ретельно приховували.

Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров

Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров

Фото: instagram/aakucherenko

Влітку 2019 року пара опублікувала фотографії з весілля. Одружилися вони таємно від шанувальників. Розписалися у Києві, а вінчалися в Єрусалимі. Медовий місяць провели на Мальдівах. За словами Олександри, їхній відпочинок був екстремальним, адже на Мальдівах вони спробували всі види розваг.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко

Фото: instagram/komarovmir

Третя пара – співачка Аліна Гросу і бізнесмен Олександр Комков. Їхнє весілля відбулося 23 червня 2019 року, в Італії у місті Верона. На урочистій події у венеціанському стилі були присутні такі зірки як Ірина Білик, Дмитро Коляденко, Віталій Козловський, Павло Зібров та Катя Осадча.

Аліна Гросу та Олександр Комков

Аліна Гросу та Олександр Комков

Фото: instagram/alina_grosu

Весілля Аліни Гросу та Олександра Комкова

Весілля Аліни Гросу та Олександра Комкова

Фото: instagram/vkozlovskiy

Говорячи про весілля, не можна залишити поза увагою тему дітей. У 2019 році втретє стала мамою олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва. Так, спортсменка народила дитину від свого нового коханого Ігоря. Зазначимо, що це були другі пологи для Лілії, у красуні також є старший прийомний син.

Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва

Фото: instagram/podkopayeva_official

Також 38-річна співачка Наталка Карпа та її 30-річний чоловік Євген Терехов очікують народження первістка.

Наталка Карпа

Наталка Карпа

Фото: instagram/natalkakarpa

Скандали року

Після перемоги MARUV у національному відборі Євробачення-2019 спалахнув скандал, через який артистка не змогла поїхати до Ізраїлю, щоб представляти Україну. Причиною відсторонення співачки від участі у пісенному конкурсі стали жорсткі умови угоди з НСТУ, які MARUV відмовилася підписувати. Одразу після події у ЗМІ і соцмережах прокотилася хвиля обурення: частина українців стали на бік співачки і просили враховувати побажання людей, які віддали свої голоси за MARUV, інші нарікали на її гастролі у Росії.

Співачка прокоментувала цей скандал так: "Я не жалкую ні про що! По життю я – борець, не боюсь складнощів, але у наявній ситуації просто можна констатувати факт: все, що не робиться – все на краще!".

MARUV

MARUV

Фото: instagram /maruvofficial

Не встиг забутися попередній скандал, як виник новий. Нещодавно MARUV отримала нагороду міжнародної премії MTV EMA у номінації "Найкращий артист за версією MTV Russia" (Best MTV Russia Act). Користувачів мережі розлютило те, що українську співачку нібито назвали росіянкою.

MARUV

MARUV

Фото: instagram/maruvofficial

Пізніше співачка пояснила, що номінація, у якій її нагородили, не пов'язана з країнами або громадянством. MTV Russia є філіалом великого глобального телеканалу, єдиним представництвом MTV на пострадянському просторі, де ротується велика кількість артистів з усього світу. Крім того, на червоній доріжці MARUV нагадала, звідки вона родом, а нагороду отримувала під українським прапором.

MARUV

MARUV

Фото: instagram/maruvofficial

Також втрапили у скандал і фіналістки Національного відбору на Євробачення-2019, дует ANNA MARIA, відмовившись відповідати на запитання про окупацію Криму Росією у 2014 році. У мережі здійнялася хвиля обурення через скандальне інтерв'ю співачок журналісту Роману Скрипіну. Користувачі назвали сестер "дешевими балалайками" і "в*тними курками".

Дует ANNA MARIA

Дует ANNA MARIA

Фото: instagram/annamariaduet

Проте найбільше у 2019 році здивував співак Олег Винник, який знявся в одному кліпі з російськими зірками, що закликали до миру між Україною і РФ. Зазначимо, що багато хто з цих знаменитостей раніше активно підтримував анексію Криму та агресію Росії на Донбасі.

Олег Винник

Олег Винник

Фото: instagram/olegg.vynnyk

Пізніше артист не зміг відповісти на запитання, чий Крим, а також заявив, що за півострів ніхто не загинув. У зв'язку зі скандалом Винник потрапив до списку "Миротворця".

Олег Винник

Олег Винник

Фото: instagram / olegg.vynnyk

Підбиваючи підсумки року, неможливо не назвати топ персон, які здивували музичними відкриттями. А також стали "проривом року".

Так, 23 березня відбулася церемонія вручення нагород музичної премії YUNA-2019. І "Відкриттям року" на ній стала скандальна MARUV. Також співачка перемогла у таких категоріях: "Найкращий дует" "Найкраща пісня іноземною мовою", "Найкращий електронний хіт".

MARUV

MARUV

Фото: instagram/maruvofficial

Що стосується "Прориву року", то на музичній премії "Золота Жар-птиця 2019" ним стали хіп-хоп гурт DILEMMA, рок-гурт "Без обмежень" та поп-гурт KADNAY.

Гурт DILEMMA

Гурт DILEMMA

Фото: m1.tv

Гурт "Беж обмежень"

Гурт "Беж обмежень"

Фото: moemisto.ua

Гурт KADNAY

Гурт KADNAY

Фото: hochu.ua

Раніше OBOZREVATEL склав добірку українських знаменитостей, які брешуть про свою зовнішність ву мережі, використовуючи фотошоп.

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Особи
Володимир Остапчук ANNA MARIA MARUV слава Камінська Настя Каменських (NK) Олексій Потапенко (Потап) Лілія Подкопаєва Аліна Гросу Дмитро Комаров Олександра Кучеренко Наталка Карпа Олег Винник
Місце
Україна
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