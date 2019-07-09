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Група "Ласковый май" назавжди відмовилася від концертів в Грузії

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Російська поп-група "Ласковый май" назавжди припинить гастрольну діяльність в Грузії.

Про це повідомив продюсер музичного колективу Андрій Разін на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що причиною такого рішення став виступ грузинського телеведучого Георгія Габунії, який в ефірі каналу "Руставі 2" нецензурно образив президента Росії Володимира Путіна.

Група "Ласковый май" назавжди відмовилася від концертів в Грузії

Андрій Разін

Фото: www.eg.ru

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"Після слів цього покидька Габунії група "Ласковый май" назавжди закриває гастрольну діяльність в Грузії. Покидьок і нелюдь. Він замахнувся на батьків нашого президента. Горіти цьому мерзотнику в пеклі. Звертаюся до всіх російських артистів і прошу ніколи не приїжджати до Грузії, поки такі виродки по землі ходять", — написав Разін.

Група "Ласковый май" назавжди відмовилася від концертів в Грузії

Фото: instagram/razin_andrei_lm

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пропагандистам Росії влаштували "теплий прийом" в Мінську, обматюкавши Путіна. Його обзивали х**лом — словом, яке вже давно закріпилося по відношенню до нього в Україні.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Андрій Разін
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Какая потеря
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Как грузины теперь будут жить? - даже не знаю. Жестокое решение Разина
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Кто-то ещё слушает это дерьмо?
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