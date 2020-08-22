Група BTS презентувала новий кліп, який побив рекорди Youtube

Південнокорейська кейпоп-група BTS презентувала кліп на пісню Dynamite, який побив рекорди на Youtube.

Так, за день ролик набрав 120 млн переглядів, а також отримав 9,6 млн лайків. Журнал Rolling Stone назвав трек "претендентом на пісню літа" (щоб переглянути кліп, доскрольте сторінку до кінця).

Кліп на пісню Dynamite Скриншот Youtube

У кліпі зірки кейпоп в яскравих образах танцюють у приміщеннях і на вулиці спочатку по одному, а потім всі разом. У композиції співається про веселі вечірки.

Відзначимо, BTS – південнокорейський бойзбенд, що з'явився в 2013 році. Він складається з семи учасників. Dynamite став першою піснею колективу, яка записана повністю англійською мовою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський гурт Little Big випустив новий кліп на пісню Tacos, в якій розповідається про любов до їжі. Проте фанати бурхливо розкритикували роботу музикантів.

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