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Група BTS презентувала новий кліп, який побив рекорди Youtube

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
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2,4 т.
Група BTS презентувала кліп на пісню Dynamite

Група BTS презентувала кліп на пісню Dynamite. korea24.info

Південнокорейська кейпоп-група BTS презентувала кліп на пісню Dynamite, який побив рекорди на Youtube.

Так, за день ролик набрав 120 млн переглядів, а також отримав 9,6 млн лайків. Журнал Rolling Stone назвав трек "претендентом на пісню літа" (щоб переглянути кліп, доскрольте сторінку до кінця).

Кліп на пісню Dynamite

Кліп на пісню Dynamite Скриншот Youtube

У кліпі зірки кейпоп в яскравих образах танцюють у приміщеннях і на вулиці спочатку по одному, а потім всі разом. У композиції співається про веселі вечірки.

Відзначимо, BTS – південнокорейський бойзбенд, що з'явився в 2013 році. Він складається з семи учасників. Dynamite став першою піснею колективу, яка записана повністю англійською мовою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський гурт Little Big випустив новий кліп на пісню Tacos, в якій розповідається про любов до їжі. Проте фанати бурхливо розкритикували роботу музикантів.

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