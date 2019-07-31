"Груди вивалюються! Не соромно перед батьком?" Дочка Крутого спровокувала палкі суперечки в мережі

Дочка знаменитого російського продюсера Ігоря Крутого, 33-річна Вікторія засвітила величезні груди в сукні з екстремальним вирізом у зоні декольте.

Так, Крутая збентежила шанувальників в мережі пікантними фотографіями, які вона опублікувала в Instagram. Зображення викликали неоднозначну реакцію в мережі.

Вікторія Крутая Instagram @victoriakrut

На фото дівчина позувала в білій сукні, яка підкреслювала і частково оголювала її величезні груди. Багато шанувальників під постом почали сперечатися про те, чи натуральною є краса Вікторії.

Інші ж присоромили дівчину за те, що вона "вивалює груди" на публіці. Нібито їй, заміжній жінці, має бути соромно і перед чоловіком, і перед своїм знаменитим батьком.

"Груди вивалюються! Не соромно перед батьком? Трясе "бідонами" на кожному кроці!" – обурилися користувачі.

"Для чого такий великий силікон? Сама маленька, а груди – величезні", – додали інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вікторія – старша дочка Ігоря Крутого, яка любить шокувати публіку відвертими знімками. Сам же Крутий, при цьому, нібито, серйозно хворий, через що його зовнішній вигляд нерідко спантеличує шанувальників.

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